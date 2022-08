Extremer Rabatt: Nintendo Switch jetzt für nur 199 Euro erhältlich

So günstig gab es die Nintendo Switch noch nie! Für kurze Zeit erhaltet ihr die zweite Generation der beliebten Hybrid-Spielekonsole inkl. Joy-Cons zum Bestpreis für nur 199 Euro. Ein Rabatt von 30 Prozent im Vergleich zu anderen Händlern. Wir haben alle Details für euch.

Update: Schneller als gedacht ist die graue Version bereits ausverkauft. Ihr könnt aber noch Schneller als gedacht ist die graue Version bereits ausverkauft. Ihr könnt aber noch in der Farbe Neon-Rot/Blau zuschlagen!

Gaming-Spaß für die gesamte Familie - Zuhause und unterwegs

Beliebte Hybrid-Konsole mit TV-, Tisch- und Handheld-Modus

Großer 6,2-Zoll-Bildschirm mit HD-Auflösung und Touch

Neue Joy-Con-Controller für interaktiven Spielspaß

Gemeinsam spielen, lokal oder im Online-Multiplayer-Modus

32 GB Speicher (per MicroSD-Karten erweiterbar)

Erhältlich in den Farben Neon-Rot/Blau oder Grau

Vergleichspreise: Idealo = 277 Euro, Geizhals = 279 Euro

Jetzt für nur 199 Euro bei Freenet bestellen!

Ohne sich an Mobilfunktarife oder Smartphones binden zu müssen, bietet Freenet die Nintendo Switch heute als Mega-Deal an. Und der macht in diesem Fall seinem Namen alle Ehre. Egal ob man Idealo oder Geizhals zurate zieht, für das Nintendo-System müssten normalerweise zwischen 250 und 300 Euro ausgegeben werden. Zum Bestpreis von nur 199 Euro ist uns der Hybrid aus Handheld und stationärer Spielekonsole tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen - bis jetzt.Zwar dürfte Freenet seinen Lagerbestand ordentlich aufgestockt haben, doch die Nintendo Switch für nur 199 Euro dürfte sehr schnell, sehr viele Abnehmer finden. Dass zusätzlich 4,95 Euro Versandkosten verlangt werden, dürfte Schnäppchen-Jäger kaum abhalten. Bei Interesse sollte man sich also schnell entscheiden.Mit über 110 Millionen verkauften Exemplaren gehört die Nintendo Switch zu den beliebtesten Spielekonsolen ihrer Zeit. Dabei ist es nicht die schiere Leistung, die Nintendo zum Erfolg verhilft, sondern das hybride Konzept aus klassischer Konsole und Handheld. Hinzu kommt eine Vielzahl an exklusiven Titeln aus den Franchises von Super Mario, Pokémon, Animal Crossing, Zelda und Co., die sich für die ganze Familie eignen - von klein bis groß.Durch die Nutzung von energieeffizienten Nvidia-Chips konnte Nintendo die Akkulaufzeit im Vergleich zur Ursprungskonsole teilweise deutlich verlängern. Somit hält das aktuelle Modell der Nintendo Switch bis zu 9 Stunden mit einer Batterieladung durch - 30 Prozent länger als der Vorgänger. Perfekt, um die sonnigen Tage draußen zu verbringen und dabei nicht auf Gaming verzichten zu müssen.