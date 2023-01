Microsoft: Sony verbreitet bei der EU Lügen über den Activision-Deal

Die Übernahme von Activision-Blizzard beschäftigt uns seit mittlerweile einem Jahr und diese erreicht nun ihre heiße Phase. Denn sowohl EU als auch die US-Handelsbehörde FTC sehen sich den geplanten Deal näher an und wollen ihn verhindern. Der Ton wird immer rauer.

Microsoft startete Gegenoffensive

Zusammenfassung Microsoft versucht Kritiker und Partner mit Argumenten und Zusagen zu überzeugen.

Sony will die Übernahme unter allen Umständen verhindern.

Microsoft geht in die Gegenoffensive und fordert gerichtlich Dokumente an.

PR-Chef Shaw wirft Sony vor, Unwahrheiten zu verbreiten.

Microsoft bietet Sony eine 10-Jahres-Vereinbarung.

Microsoft sieht keinen Sinn darin, PlayStation-Spieler auszuschließen.

Auch nach der Übernahme von Minecraft wurde keine Exklusivität forciert.

Viele Monate lang versuchte der Redmonder Konzern, Kritiker und auch Partner mit freundlichen Worten und Argumenten zu überzeugen. Sony wollte man mit langfristigen Zusagen hinsichtlich Call of Duty und dessen (Nicht-)Exklusivität besänftigen. Der japanische Konzern hat hier aber auf stur geschaltet und will den Deal unter allen Umständen verhindern.Das ist auch der Grund, warum Microsoft nun seine Strategie ändert und bereits vor einigen Tagen in die Gegenoffensive gegangen ist. So forderte man gerichtlich von Sony Dokumente an und nun hat auch Frank X. Shaw, PR-Chef von Microsoft, scharf gegen den PlayStation-Hersteller geschossen. Denn am Wochenende schrieb Shaw auf Twitter , dass Sony bei der EU Unwahrheiten über Microsoft verbreite."Ich habe gehört, dass Sony Leute in Brüssel informiert, die behaupten, dass Microsoft nicht bereit ist, ihnen gleichwertige Bedingungen für Call of Duty anzubieten, wenn wir Activision übernehmen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein", schreibt Shaw. "Wir haben Sony eine Zehn-Jahres-Vereinbarung angeboten, um ihnen Gleichheit in Bezug auf Zeit, Inhalt, Funktionen, Qualität, Spielbarkeit und alle anderen Aspekte des Spiels zu bieten. Wir haben auch gesagt, dass wir gerne bereit sind, dies durch einen Vertrag, regulatorische Vereinbarungen oder andere Mittel durchsetzbar zu machen."Shaw erläutert in weiteren Tweets auch, dass es für Microsoft keinen Sinn ergäbe, wenn man Sony ausschließen würden, schließlich ist das Unternehmen Konsolenmarktführer "und es würde jeder Geschäftslogik widersprechen, wenn wir PlayStation-Spieler vom Call of Duty-Ökosystem ausschließen würden." Schließlich verweist der PR-Mann auch noch auf Minecraft, auch da habe man nach der Übernahme keine Exklusivität forciert, im Gegenteil.