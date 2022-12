Faltbar oder nicht - neues iPad mini kommt wenn erst Ende 2023

Die Gerüchteküche nimmt zum Jahresabschluss noch einmal richtig Fahrt auf. So widerspricht ein Apple-Analyst nun anderen Berichten, laut denen Apple plant, 2024 einen Nachfolger für das iPad mini als falt- oder klappbare Version herauszubringen.

Wenige Details

Vielmehr soll schon 2023 das iPad mini 7 erscheinen. Das meldet jetzt der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und erklärt seine aktuellen Erkenntnisse bei Twitter . Die Informationen stammen demnach von Insidern, die direkt mit den neuen Geräten vertraut sind.Ming-Chi Kuo widerlegt dabei die Gerüchte, dass ein faltbares iPad das iPad mini ersetzen wird. Es sei vielmehr so, dass Apple ein neues iPad mini bereits in Arbeit hat.In einer Reihe von Tweets am Dienstagmorgen erörterte Kuo, wie er die Zukunft des faltbaren iPads sieht und was er bereits erfahren hat. Er führt an, dass aktuell vor allem die Kosten noch ein Hindernis für die Markteinführung des Produkts darstellen.Insbesondere der Preisunterschied zwischen dem iPad mini und einem faltbaren Gerät in ähnlicher Größe ist derzeit noch zu groß. Bei den Lieferanten zeichnet sich zudem noch nicht ab, dass sich die Beschaffungsschwierigkeiten erledigen und Apple so auch für ein neues Gerät noch Kapazitäten hätte. Laut Kuo arbeitet Apple an einem neuen iPad mini, dessen Hauptmerkmal ein verbesserter Prozessor ist. Vermutlich muss man aber auch auf das iPad mini 7 noch lange warten.Das aktuelle iPad mini der sechsten Generation kam im September 2021 auf den Markt. Es verfügt über den A15 Bionic, 4 GB RAM und 64 GB oder 256 GB Speicherplatz. Der Nachfolger wird nicht vor Ende 2023 erwartet. Technische Details wurden - bis auf das offensichtliche Prozessor-Update - noch nicht in Erfahrung gebracht.