Galaxy Book3 Ultra: Samsungs neues Super-Notebook vorab im Detail

Samsung fährt beim ersten "Unpacked"-Event des Jahres 2023 groß auf. Neben den Smartphones der Galaxy S23-Serie bringt man auch eine ganze Wagenladung neuer Notebooks und 2-in-1-Geräte auf den Markt, die Galaxy Book 3-Reihe. Hier ist alles zum Galaxy Book 3 Ultra vorab.

Intel Core i7 und i9 Prozessoren mit 45 Watt, RTX 4050 oder 4070

Bis zu 32 GB LPDDR5-RAM und Platz für eine zweite SSD

Technische Daten zum Samsung Galaxy Book3 Ultra OS Windows 11 Home Display 16-Zoll OLED, 16:10, 120 Hertz, 2880 x 1800 Pixel (WQXGA+), HDR 500, 400 Nits CPU Intel Core i7-13700H, 14 Kerne, 2,4 GHz, Turbo 5 GHz

Intel Core i9-13900H, 14 Kerne, 2,6 GHz, Turbo 5,4 GHz Grafik Nvidia RTX 4050 oder Nvidia RTX 4070, Intel Iris XE RAM 16 oder 32 GB LPDDR5 Speicher 512 GB oder 1 TB M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4 Verbindung WiFi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5mm Klinke, 2x Thunderbolt 4, 1x USB A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2, HDMI Maße 1,65 x 35,5 x 25 cm Gehäuse Aluminium Gewicht 1,799 kg Sonstiges AKG Quad-Lautsprecher, Dolby Atmos, FullHD-Webcam Akku 76 Wh Li-Ion, 4 Zellen

Samsung

In allen Fällen handelt es sich bei den Geräten der Galaxy Book 3-Serie eher um hochpreisige Modelle, wobei gerade die Einstiegsvarianten ohne Namenszusätze wie "Pro" oder "Ultra" mit Preisen ab 799 Euro schon fast erschwinglich sind, aber eben auch nur Basiskost bieten. Möchte man richtig zulangen, kann man beim Ultra-Modell sogar bis zu 3799 Euro ausgeben.Das Galaxy Book 3 Ultra ist dem Preis entsprechend auch das absolute Top-Modell der neuen Notebook-Serie. Es bietet ein 16 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2880x1800 Pixeln und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate inklusive Unterstützung für HDR 500 und eine maximale Helligkeit von bis zu 400 Candela.Das Panel wird entsprechende Größe und Auflösung von einiger Grafikpower bedient. Der Kunde hat die Wahl zwischen einer Nvidia GeForce RTX 4070 mit acht Gigabyte eigenem GDDR6-Speicher oder einer Nvidia RTX 4050, der Samsung sechs GB GDDR6 zur Seite stellt. Das Highlight sind hier aber sicherlich die verfügbaren CPUs.So bietet das Topmodell des Galaxy Book 3 Ultra einen Intel Core i9-13900H (bis zu 5,4 GHz Boost), während außerdem auch noch Varianten mit dem Intel Core i7-13700H (bis zu 5,0 GHz Boost) geplant sind. Dabei handelt es sich jeweils um die aktuellen Top-Chips von Intel für mobile PCs, die mit sechs Performance- und acht Efficiency-Cores aufwarten.Die Chips haben eine Basis-TDP von 45 Watt und können bis zu 115 Watt aufnehmen. In Verbindung mit den Nvidia-GPUs haben die Geräte somit eine recht hohe Leistungsaufnahme. Allerdings liefert Samsung nur ein 100-Watt-Netzteil mit, was eine Gewisse Performance-Begrenzung schafft.All die Power kann hier aber auch gut genutzt werden, denn Samsung will das Galaxy Book 3 Ultra wohl als absolutes Spitzenmodell auch sonst ordentlich ausstatten. Dazu gehört auch, dass hier eine 512 Gigabyte oder 1 Terabyte große PCIe4-SSD verbaut wird und Platz für eine weitere NVMe-SSD ist. Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 16 oder 32 Gigabyte groß, wobei es sich um schnellen LPDDR5-RAM handelt, der fest auf dem Mainboard installiert ist.Zur weiteren Ausstattung gehören vier Lautsprecher, eine Full-HD-Webcam, WiFi 6E , Bluetooth 5.1 ein eingebauter Verstärker für die starken Lautsprecher und ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, das für ein Gewicht von nur knapp 1,953 Kilogramm sorgt - bei einer Displaygröße von 16 Zoll. Trotz der geringen Bauhöhe von nur 16,5 Millimetern und des leichten Gewichts bringt Samsung hier einen 76-Wattstunden-Akku im Gehäuse unter, der zumindest offiziell bis zu 17,5 Stunden Laufzeit zulassen soll.Positiv anzumerken ist, dass Samsung hier "nicht auf Dell macht", sondern sich bei den Ports recht spendabel zeigt. So ist ein HDMI-Anschluss von voller Größe ebenso vorhanden wie ein USB-A-Port, der USB 3.2-kompatibel ist. Hinzu kommen zwei Thunderbolt-4-fähige USB-C-Anschlüsse und ein MicroSD-Kartenleser und ein kombinierter Klinkenanschluss. Außerdem gibt es ein gigantisches Trackpad.Preislich wird das Galaxy Book 3 Ultra in Deutschland wohl heftig ins Portemonnaie schlagen. Die Basisvariante soll wohl knapp 2900 Euro kosten - mit Core i7, 16 GB RAM und 512-GB-SSD. Wer die Topversion mit dem Core i9, 32 GB RAM und 1-TB-SSD wünscht, muss knapp 3800 Euro zahlen.