Galaxy Book 3 Pro: Samsung jagt Apple mit dickem Akku & OLED-Display

Neben seinem neuen Ultra-Notebook bringt Samsung in Kürze auch die neuen Modelle der Galaxy Book3 Pro-Serie auf den Markt. Es handelt sich insgesamt um drei verschiedene Laptops, die allesamt mit hochauflösenden OLED-Displays aufwarten, neue Intel-CPUs mitbringen und teilweise auch Touch-fähig sind.

Technische Daten zum Samsung Galaxy Book3 + Book3 360 Modell Book3 Book3 360 OS Windows 11 Home Display 15,6 Zoll IPS, 16:9, 60 Hertz, 1920 x 1080 Pixel (FHD), 300 Nits 13,3 / 15,6 Zoll OLED, Touch, 16:9, 120 Hertz, 1920 x 1080 Pixel (FHD), HDR 500, 370 Nits CPU Intel Core i3-1315U, 6 Kerne, Turbo 4,4 GHz

Intel Core i5-1335U, 10 Kerne, Turbo 4,6 GHz

Intel Core i7-1355U, 10 Kerne, Turbo 5 GHz Intel Core i5-1340P, 12 Kerne, 1,9 GHz, Turbo 4,6 GHz

Intel Core i7-1360P, 12 Kerne, 2,2 GHz, Turbo 5 GHz Grafik Intel Iris XE (Core i3 UHD-Graphics) RAM 8/16 GB LPDDR4X Speicher 256/512 GB M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4 Verbindung WiFi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5mm Klinke, 1x Thunderbolt 4, 1x USB A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2, HDMI Maße 1,54 x 35,6 x 22,9 cm 13,3 Zoll: 1,29 x 30,4 x 20,2 cm; 15,6 Zoll: 1,37 x 35,5 x 22,8 cm Gehäuse Aluminium Gewicht 2,44 kg 13,3 Zoll 1,83 kg; 15,6 Zoll 2,24 kg Sonstiges Dual-Lautsprecher, Dolby Atmos, HD-Webcam Dual-Lautsprecher, Dolby Atmos, FHD-Webcam Akku 54 Wh Li-Ion 13,3 Zoll 61,1 Wh; 15,6 Zoll 68 Wh Li-Ion

Technische Daten zum Samsung Galaxy Book3 Pro + Pro 360 Modell Book3 Pro Book3 Pro 360 OS Windows 11 Home Display 14 / 16-Zoll OLED, 16:10, 120 Hertz, 2880 x 1800 Pixel (WQXGA+), HDR 500, 400 Nits 16-Zoll OLED, Touch, 16:10, 120 Hertz, 2880 x 1800 Pixel (WQXGA+), HDR 500, 400 Nits CPU Intel Core i5-1340P, 12 Kerne, 1,9 GHz, Turbo 4,6 GHz

Intel Core i7-1360P, 12 Kerne, 2,2 GHz, Turbo 5 GHz Grafik Intel Iris XE RAM 16 GB LPDDR5 Speicher 512 GB M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4 Verbindung WiFi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5mm Klinke, 2x Thunderbolt 4, 1x USB A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2, HDMI Gehäuse Aluminium Gewicht 14 Zoll 1,17 kg

16 Zoll 1,56 kg 1,8 kg Sonstiges AKG Quad-Lautsprecher, Dolby Atmos, FullHD-Webcam Akku 14 Zoll 63 Wh Li-Ion, 4 Zellen

16 Zoll 76 Wh Li-Ion, 4 Zellen

Samsung

Die Pro-Familie aus der Galaxy Book 3-Serie ist mit Intel Core "Raptor Lake"-P-Chips ausgerüstet, nutzt also ebenfalls die neueste Generation. In diesem Fall allerdings in Form der 28-Watt-Varianten, die mit vier Performance- und acht Efficiency-Cores und Taktraten von bis zu 5,0 Gigahertz (maximaler Turbotakt) aufwarten.Das Galaxy Book 3 Pro ist jeweils mit einem 14 oder 16 Zoll großen Bildschirm zu haben, wobei es sich immer um OLED-Panels mit enormen 2880x1800 Pixeln Auflösung im 16:10-Format handelt, die bis zu 400 Candela Helligkeit erreichen und eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz für eine möglichst flüssige Darstellung.Das Galaxy Book 3 Pro 360 ist im Grunde eine 2-in-1-Variante des 16-Zoll-Modells mit umlegbarem Display und Touchscreen inklusive S-Pen-Support. Abgesehen vom Stylus und dem Touchscreen ist das Gerät im Grunde vollkommen identisch, auch wenn es mit wegen der Konstruktion mit umlegbarem Display einige hundert Gramm mehr wiegt.Neben den neuen Intel-Chips sind hier immer acht oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher auf LPDDR5-Basis und eine 512 Gigabyte oder sogar ein Terabyte große PCIe-4.0-SSD verbaut. Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6, Bluetooth 5.1, eine Full-HD-Webcam, vier AKG-getunte Lautsprecher und Dolby-Atmos-Support.Auch bei den Ports spart Samsung nicht, denn man verbaut zwei Thunderbolt-4-fähige USB-C-Ports, einen HDMI- und einen USB-A-Anschluss von voller Größe, einen MicroSD-Kartenleser und einen 3,5mm-Klinkenstecker. Angesichts der Politik anderer Hersteller, die ihren Laptops immer mehr Ports streichen, ist dies durchaus zu begrüßen.Die Akkus können sich trotz des vergleichsweise geringen Gewichts der Geräte ebenfalls sehen lassen. So bringt das 14-Zoll-Modell des Galaxy Book 3 Pro nur 1,17 Kilogramm auf die Waage und bringt in seinem Aluminiumgehäuse dennoch einen 63-Wattstunden-Akku mit, während in den 16-Zoll-Modellen sogar ein 76-Wh-Stromspeicher verbaut ist. Samsung verspricht daher Laufzeiten von bis zu 16 bzw. 18 Stunden, auch wenn die nur in den seltensten Fällen erreicht werden dürften. Allen Modellen liegt ein 65-Watt-Netzteil mit USB-C-Port bei.Leider lässt sich Samsung die neuen Ultrabooks der Galaxy Book 3 Pro-Serie auch fürstlich bezahlen: mindestens 1749 Euro muss man für das 14-Zoll-Modell berappen, während für die beiden größeren Versionen jeweils mindestens 1949 Euro fällig werden sollen. Wünscht man mehr Speicher, steigen die Preise rasant, wobei zu bedenken ist, dass der Arbeitsspeicher hier fest verlötet sein dürfte.