Galaxy Book Odyssey: Samsungs leistungsstarkes Gaming-Notebook

Mit dem Galaxy Book Odyssey packt Samsung bei seinem Unpacked-Event auch ein Notebook aus, mit dem man bei Gamern mit Leistung punkten will. Überzeugen sollen hier Features wie Intel-Antrieb der elften Generation, Nvidia-Grafikkarte und Upgrade-Potenzial.

Technische Daten des Samsung Galaxy Book Odyssey Diagonale 15,6 Zoll Betriebssytem Windows 10 Display FullHD 1920 x 1080 Pixel, LED, Ratio 16:9 CPU Intel Core i5-1135G7 bzw. Core i7-1160G7 Grafik NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Max-Q / NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q Speicher 8/16/32 GB DDR4-RAM, bis 1 TB SSD (M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe) Verbindung WiFi 6, Bluetooth 5.1, Gbit-LAN, Thunderbolt 4, 2x USB-C, USB-A, microSD, 3,5 mm Klinke, optional 5G Besonderheiten Fingerabdruckscan Windows Hello-kompatibel, Dolby Atmos Akku 83 Wh Li-Ion Maße 356,6 x 17,7 x 229,1 mm Gewicht 1,85 Kg

Samsung meint es mit seinem Vorstoß in den Bereich der Highend-Notebooks richtig ernst - das zeigt die Flut der neuen Geräte unter der Überschrift Galaxy Book , die das Unternehmen bei seinem aktuellen Unpacked Event ins Rampenlicht stellt. Neben 2-in-1-Geräten und Pro-Modellen soll sich ein Gerät dabei aber vor allem um die wichtige Nische der Notebook-Gamer bemühen, die in diesem Marktsegment wohl zu den zahlungskräftigsten Kunden zählen. Hier soll das Galaxy Book Odyssey Anteile erobern.Samsung weiß, dass man Geräte für diesen Zweck vor allem mit zwei Hinweisen bewerben muss: "das Galaxy Book Odyssey kommt mit hochmoderner dedizierte Grafik. Außerdem ist es mit einem ausdauernden Akku ausgestattet". Ein Blick auf das Datenblatt zeigt, dass man diese Versprechen wohl halten kann. Als Grafikkarten stehen die Modelle Nvidia Geforce RTX 3050 Max-Q und die noch nicht von Nvidia offiziell enthüllte 3050 TI Max Q zur Verfügung, die Akkuleistung wird mit ordentlichen 83 Wh angegeben. Das Leistungsteam wird durch Intel i5 und i7 Core-Prozessoren der elften Generation abgerundet, ob U- oder H-Serie muss sich noch zeigen.Beim Speicher betont Samsung , dass man mit einem Dual-SSD-Slot für viel Kapazität sorgt, hier sind bis zu 1 TB Speicher per NVMe-SSD ab Werk vorgesehen, eine Erweiterung auf 2TB aber möglich. Beim Arbeitsspeicher bietet man drei Speichervarianten: 8 GB, 16 GB und 32 GB - bei letzteren ist keine Erweiterung des RAM möglich. Gut gerüstet zeigt sich das Galaxy Book Odyssey auch bei den Anschlüssen: zwei­mal USB Type-C, dreimal USB 3.2, einmal HDMI und ein MicroSD-Slot sind an Bord.Aktuell hält sich Samsung mit Details zu Preisen und Verfügbarkeit noch zurück, ein Start des Galaxy Book Odyssey in Deutschland ist aber vorerst wohl nicht vorgesehen.