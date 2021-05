Galaxy Book Pro dünn wie Papier: Neues Samsung-Notebook "knittert"

Samsung hat mit dem Galaxy Book Pro vor kurzem ein neues Ultrathin-Notebook vorgestellt, das sich laut ersten Tests aus Südostasien auch in Sachen Gehäusematerial als "ultradünn" erweist. Die Tester sprechen sogar davon, dass das Magnesium-Gehäuse bei Erhitzung "zerknittert".

Technische Daten des Samsung Galaxy Book Pro Diagonale 13.3-Zoll 15.6-Zoll Betriebssytem Windows 10 Display FullHD 1920 x 1080 Pixel, AMOLED, Ratio 16:9 CPU Intel Core i5-1135G7 bzw. Core i7-1160G7 Grafik Intel Iris Xe Graphics Speicher 8/16 GB DDR4-RAM, 256/512 GB SSD (M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe) Verbindung WiFi 6, Bluetooth, Thunderbolt 4, USB-C, 1x USB-A, microSD, 3,5 mm Klinke, HDMI, optional 4G Besonderheiten Fingerabdruckscan, Windows Hello-kompatibel Gehäuse Aluminium in Silber oder Blau Akku 63 Wh Li-Po 68 Wh Li-Po Maße 304,4 x 11,2 x 199,8 mm 355,4 x 11,7 x 225,8 mm Gewicht 0,87 Kg 1,05 Kg Preis ab 1099 Euro ab 1199 Euro Bei Saturn bestellen

Wie der Twitter-User FrontTron und einige koreanische Publikationen zeigen, könnte Samsung bei seinen Bemühungen, das Galaxy Book Pro möglichst dünn und leicht zu gestalten, etwas zu weit gegangen sein. Den Berichten zufolge ist das aus einer Magnesiumlegierung gefertigte Gehäuse anscheinend so dünn, dass es sich fast wie Papier verhält.So lässt sich das Gerät nicht nur deutlich stärker biegen, als es bei ähnlichen Ultraleicht-Notebooks wie etwa der LG Gram-Serie der Fall ist, sondern scheint auch noch eine Reihe weiterer Qualitätsprobleme aufzuweisen. Bei Geräten, die in Südkorea an Endkunden verkauft wurden, zeigt sich nach einer längeren starken Auslastung, dass das Gehäuse an der Unterseite Wellen schlägt. Das Ganze sieht dann aus, wie wenn sich feuchtes Papier wellt.Darüber hinaus ist von einer schlechten Verarbeitung der CNC-gefrästen Gehäuse und einer extrem geringen Materialstärke die Rede. So lassen sich Klicks des Trackpads nur durch einfaches Verwinden des Hauptteils des Laptops verursachen. Außerdem zeigen Videos, dass sich die Gehäuseoberfläche extrem leicht eindrücken lässt. Dabei verhält sich das Material eher wie Papier als wie Metall, so dass sogar die darunterlegenden Komponenten deutlich fühlbar sein sollen.Das Samsung Galaxy Book Pro wird von seinem Hersteller als extrem leichtes, leistungsfähiges Notebook vermarktet, das in der Variante mit 13-Zoll-Display nur 890 Gramm wiegt. Zusätzlich ist eine Version mit vollständig umlegbarem Display erhältlich, das Galaxy Book Pro 360. Bei diesem Modell ist das Gehäuse trotz der namentlichen Ähnlichkeit deutlich dicker und stabiler konstruiert, so dass es zwar mehr wiegt, aber laut ersten Tests nicht die gleichen Probleme hat.