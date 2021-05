Premium-Laptops: Neues Samsung Galaxy Book (Pro) jetzt lieferbar

Die neue Samsung Galaxy Book (Pro)-Familie ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Vom Office-Notebook bis hin zum Premium-Modell mit OLED-Display, leistungsstarken Intel-Chips und 21 Stunden Akkulaufzeit liefert Saturn das vielseitige Laptop-Portfolio jetzt aus. (Anzeige)

Samsung Galaxy Book Pro: Mobil, leistungsstark und wandelbar

Samsung Galaxy Book: Starke Ausstattung auch zum kleinen Preis

Samsung

Nach seinem Laptop-Comeback im letzten Jahr ist der südkoreanische Hersteller gekommen um zu bleiben. Mit dem heutigen Deutschland-Start der neuen Generation Galaxy Books un­ter­streicht Samsung sein Engagement und zeigt sich hierzulande nicht nur mit leis­tungs­star­ken, sondern vor allem auch mit hochwertigen und wandelbaren Notebooks. Saturn gehört zu den ersten Online-Händler, welche die neuen Premium-Modelle auf Lager haben und ab so­fort ausliefern können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Pro-Modelle mit der neuesten Ge­ne­ra­tion Intel Core-Prozessoren und OLED-Bildschirmen.Die Galaxy Book Pro-Familie gehört zu den dünnsten und leichtesten Laptops, die Samsung in seinem neuen 2021er-Lineup anbietet. Das kompakte 13-Zoll-Modell ist mit einer Bauhöhe von 11,2 Millimeter besonders schlank und bringt weniger als 900 Gramm auf die Waage. Eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden, optionale LTE-Module und schnelles Wi-Fi 6 sowie Bluetooth unterstreichen dabei den hohen Mobilitätsgrad. Gleichzeitig bieten die auch im 15-Zoll-Format erhältlichen Notebooks mit neuesten Intel Core i5- und i7-Prozessoren der 11. Generation viel Leistung, flotte SSDs und brillante Displays mit der bekannten Super AMOLED-Technologie.Alternativ zum klassischen Laptop bietet Samsung das Galaxy Book Pro als 2-in-1 (Con­ver­ti­ble) an. Über ein 360-Grad-Scharnier kann die Tastatur umgeklappt und das Note­book in ein Tablet verwandelt werden. Zeichnungen und Notizen gehen über den Touch­screen samt S-Pen-Unterstützung leicht von der Hand und zusätzlich können optionale Samsung-Tablets als Zweitmonitor mit dem Galaxy Book verbunden werden. Der Hersteller spricht somit nicht nur Nutzer von Office- und Multimedia-Apps an, sondern auch kreative Grafiker und De­sig­ner, die auf der Suche nach einem flexiblen und gleichzeitig leistungsstarken Notebook sind.Im Gegensatz zu anderen Herstellern steht bei Samsung das Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittelpunkt. Das zeigen die Südkoreaner mit dem "Nicht Pro"-Modell Samsung Galaxy Book . Der Windows 10-Laptop mit 15,6 Zoll großem Display ist bereits ab 679 Euro erhältlich und tritt ebenso hochwertig auf wie seine Pro-Geschwister.So werden auch die neuen Mittelklasse-Modelle mit performanten Intel Core-Prozessoren, bis zu zwei SSDs und hellen FullHD-Displays nach Deutschland gebracht. Zwar wird hier auf die OLED-Technik und optionale Nvidia-Grafikkarten verzichtet, dafür erhält man jedoch ein so­li­des und vor allem langlebiges Notebook zum günstigen Preis, das nicht nur im Home-Office, sondern auch unterwegs überzeugt.