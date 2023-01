Isocell HP2: Samsung stellt Kamerasensor des Galaxy S23 Ultra vor

Samsung hat mit dem ISOCELL HP2 heute den neuen Kamerasensor für das Galaxy S23 Ultra offiziell gemacht. Natürlich steht die Bestätigung aus, dass der Chip wirklich in dem neuen Top-Smartphone verbaut wird, die Gerüchteküche und die Ausstattung des HP2 sprechen jedoch dafür.

Tetrapixel-Binning soll 50- oder 12,5-Megapixel-Fotos mit bester Qualität liefern

Samsung

Der Samsung Isocell HP2 Bildsensor bietet eine Auflösung von satten 200 Megapixeln und ist im 1/1,3"-Format gehalten. Der Chip ist somit genauso groß, wie die bisher in einigen Top-Smartphones verwendeten 108-Megapixel-Sensoren. Möglich wird dies, indem Samsung die Pixelkantenlänge auf nur noch 0,6 Mikrometer reduziert.Natürlich wird die volle Auflösung des Sensors vor allem dazu genutzt, um durch Pixel-Binning eine höhere Bildqualität zu erzielen, indem man mehrere Pixel in der Pipeline "zusammenlegt". Konkret spricht Samsung von "Tetra-Pixeln", man fasst also jeweils vier benachbarte Sensorpixel zu seinem Pixel des fertigen Fotos zusammen. Im Normalbetrieb entstehen somit Bilder mit 50 oder 12,5 Megapixeln, die jeweils eine Pixelkantenlänge des Sensors von 1,2 oder 2,4 Mikrometern simulieren.Im Videomodus schaltet der Sensor ebenfalls in den Pixel-Binning-Betrieb und erzielt eine 8K-Auflösung von rund 33 Megapixeln, um so bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde gestochen scharfe Aufnahmen zu erzielen. Samsung verspricht außerdem, dass 4K-Videos mit HDR mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich sein sollen. Im Fotomodus sind bei voller Auflösung bis zu 15 Bilder nacheinander aufzunehmen.Um negative Effekte durch die geringe Pixelkantenlänge zu reduzieren, wird die Abgrenzung zwischen den Pixeln verstärkt, damit weniger Streulicht erfasst wird. Samsung hat zusätzlich die Anbindung der jeweiligen Sensorpixel an die darunterliegende Ebene optimiert, um schneller mehr Daten erfassen zu können, die durch ein zusätzliches "Transfer Gate" übertragen werden sollen. Besonders bei hellen Umgebungen soll der neue Sensor so weniger überbelichten und eine bessere Farbwiedergabe erzielen können.Eine weitere Besonderheit des Isocell HP2 ist laut dem Hersteller das sogenannte Super QPD, bei dem jeweils vier Pixeln einen "Focusing Agent" zuordnet, um den Autofokus per Phasenerkennung zu verbessern. Letztlich soll so eine schnellere und genauere Fokussierung erreicht werden können.