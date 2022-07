Nintendo Schwitz: Hersteller warnt vor überhitzten Switch-Konsolen

Die drohende Hitzewelle in Deutschland und Europa könnte die Funktionsfähigkeit der Nintendo Switch einschränken. Nun warnt der Hersteller selbst vor möglichen Problemen mit dem Hybrid aus Handheld und stationärer Spielekonsole und wie man auf diese reagieren soll.

Nintendo Switch: Ruhezustand statt Hitzetod

Nintendo gibt an , dass die Switch-Konsole für Temperaturen zwischen 5 bis 35 Grad Celsius ausgelegt ist und diesen Rahmen weder unter- noch überschreiten sollte. Gerade zu hohe Umgebungstemperaturen können für das System der Japaner zum Problem werden. Oft wirken sich dabei auch Blockierungen der Einlass- und Auslassöffnungen an der Rückseite des Geräts negativ aus, zum Beispiel durch Staub oder eine schlechte Positionierung der Konsole.In Hinsicht auf die steigenden Temperaturen im Verlauf des Sommers sollte man diese möglichen Probleme im Hinterkopf behalten. Gerade den Westen und Südwesten Deutschlands könnte es in den nächsten Tagen und Wochen mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius treffen. Positioniert man die Nintendo Switch bei diesen hohen Außentemperaturen nicht in kühlen, klimatisierten Räumen oder an schattigen Plätzen, droht laut Hersteller eine Art Notabschaltung der Konsole.Dabei ist es egal, ob die Nintendo Switch im Handheld-Betrieb oder im TV-Dock verwendet wird. Steigen die Temperaturen auf eine nicht näher bekannte Höhe über der 35-Grad-Grenze, wird das Hauptgerät automatisch in den Ruhezustand versetzt, bis sich dieses abgekühlt hat. Auch andere leistungsfordernde Geräte dürften an hitzigen Tagen mit Problemen zu kämpfen haben, zum Beispiel die Xbox Series X PlayStation 5 oder Gaming-PCs, die alle von einer guten Belüftung abhängig sind.In den letzten Jahren hätte man in diesem Fall eine mobile Klimaanlage oder gar ein Split-Gerät zur Festinstallation empfohlen. Doch aufgrund steigender Energiekosten sollte man auch diese Anschaffung mittlerweile überdenken. Am Ende hilft eventuell nur die Flucht in den kühlen Keller, zusammen mit der Nintendo Switch.