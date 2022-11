Nixie kommt zurück: Cherry legt legendären Keyboard-Switch neu auf

Der in Deutschland beheimatete Hersteller Cherry, bekannt durch seine MX-Switches für mechanische Tastaturen, legt ein besonders ikonisches Modell neu auf. Mit dem kommt ein Switch zurück, der in seiner ursprünglichen Form vor allem in Deutschland allgegenwärtig war.

Cherry

Cherry bringt den MX Black Clear-Top auf den Markt, mit dem man den altbekannten "schwarzen" MX-Switch aus den Achtzigerjahren wiederbelebt. Das Original war vor allem wegen seines angenehmen Tippgefühls und der charakteristischen "Geräuschkulisse" beliebt. Cherry stellte den Switch einst für Nixdorf her, woher auch der Spitzname "Nixie" rührt.Nixdorf baute damals massenweise Tastaturen für diverse Terminals, Server und Mini-Computer, wobei der originale "Nixie" nur über wenige Jahre hinweg gefertigt wurde. Originale Modelle sind deshalb inzwischen selten zu finden und entsprechend teuer geworden. Dies dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass Cherry jetzt eine aktualisierte Variante auf den Markt bringt.Der Nixie-Switch war selbst eine spezielle Variante der Cherry MX Black Switches, bei denen die zur Betätigung nötige Kraft von 60 auf 63,5 Zentinewton erhöht und eine Diode integriert wurde, mit der man den sogenannten N-Key-Rollover ermöglichte, um auch simultan erfolgende Eingaben registrieren zu können.Beim neuen Cherry MX Black Clear-Top wird nun die gleiche Spezifikation geboten, inklusive eines milchigen oberen Gehäuseteils, schwarzem unteren Gehäuse und "Stamm". Die Betätigungskraft (Actuation Force) liegt wieder bei 63,5 cN. Der Pre-Travel liegt bei zwei Millimetern und der gesamte Key-Travel wird mit vier Millimetern angegeben. Cherry behält außerdem auch das klassische Design der Feder bei.Cherry kündigte an, dass der neue MX Black Clear-Top mit den gleichen modernen Prozessen gefertigt wird wie alle anderen aktuellen MX-Switches. Der "neue Nixie" soll ab Anfang 2023 zu einem bisher unbekannten Preis in Varianten mit oder ohne Schmierung auf den Markt kommen.