GPU-Z - Kostenloses Info-Tool für die Grafikkarte

Details zur Grafikkarte

Hilfreiches Analyse-Werkzeug

Was CPU-Z für Ihren Prozessor ist, ist GPU-Z 2.32 für Ihre Grafikkarte: Das kleine Freeware-Tool zeigt Ihnen umfassende Informationen zur Grafikkarte an und ermöglicht die Über­wachung zahlreicher Sensoren in Echtzeit.Die Oberfläche von GPU-Z lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen, in denen einerseits detaillierte Informationen zur Grafikkarte und andererseits die Daten der vorhandenen GPU-Sensoren in Echtzeit angezeigt werden.Das Tool gibt unter anderem Aufschluss über die verbaute Grafikkarte, die exakte GPU-Bezeichnung, deren Taktung oder die Größe und Bandbreite des Arbeitsspeichers. Auch In­for­ma­ti­onen zur unterstützten DirectX-Version, Pixel- und Textur-Füllrate sowie zur aktuell installierten Treiberversion sind abrufbar. Sind mehrere Grafikkarten vorhanden, kann man bequem zwischen diesen umschalten.Sofern die benötigten Sensoren vorhanden sind, zeigt GPU-Z auch die Taktrate, GPU-Temperatur, Lüftergeschwindigkeit oder Auslastung der Grafikkarte an. Die Aktualisierungsrate kann stufenweise zwischen 0,1 und 10 Sekunden festgelegt werden. Neben den aktuellen Werten lassen sich auch die Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte ermitteln. Das Erstellen von Screenshots und das Schreiben der Daten in eine Log-Datei ist ebenfalls möglich.Über einen weiteren Reiter erhält man außerdem die Möglichkeit, die ausgelesenen Daten zu validieren und zum Server des Entwicklers hochzuladen. Dies ist auch anonym möglich. Zudem kann man die Informationen nur über eine Validations-ID zugänglich machen.GPU-Z verrät Ihnen detailliert, was für eine Grafikkarte in Ihrem System steckt. Die Echtzeit-Überwachung hilft außerdem dabei, Temperatur und Auslastung der Karte im Blick zu be­halten.GPU-Z unterstützt Grafik-Chips von Nvidia, AMD/ATI sowie Intel und läuft unter Windows XP, Vista, Windows 7 und Windows 8 (jeweils 32- und 64-Bit). Eine Installation ist nicht notwendig.