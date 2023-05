Intel Boot Guard: Konzern untersucht jetzt den MSI-Sicherheitsvorfall

Intel untersucht eine Veröffentlichung von angeblich privaten Schlüsseln, die von der Sicherheitsfunktion Intel Boot Guard verwendet werden. Hacker behaupten, dass sie diese Keys beim Einbruch in das Netzwerk von MSI erbeutet haben.

MSI ließ sich nicht erpressen - Daten-Leak folgte

Zusammenfassung Intel untersucht Veröffentlichung von privaten Schlüsseln für Intel Boot Guard.

Hacker behaupten, Schlüssel beim Einbruch in MSI-Netzwerk erbeutet zu haben.

Code enthält private Signierschlüssel für 57 MSI-Produkte und private Schlüssel für Intel Boot Guard von 116 MSI-Produkten.

Intel Boot Guard möglicherweise auf MSI-Geräten nicht wirksam, Hardwaresicherheit gefährdet.

Problem könnte größer sein als vermutet, direkte Bedrohung für MSI-Kunden.

Intel untersucht weiter, keine Entwarnung oder Bestätigung der Sicherheitsprobleme.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Im März griff die Erpresserbande Money Message den Computer-Hardware-Hersteller MSI an und behauptete 1,5 TB an Daten gestohlen zu haben, darunter Firmware, Quellcode und verschiedene Datenbanken.Wir hatten Anfang April von dem Vorfall berichtet , die MSI schließlich dazu veranlassten, vor gefälschten BIOS- und Firmware-Updates zu warnen.Anfang Mai begann Money Message damit, die gestohlenen Daten von MSI zu veröffentlichen, einschließlich des Quellcodes für die Firmware, die von den Motherboards des Unternehmens verwendet wird. Nach der ersten Analyse der Daten wurden diese als echt bewertet. Die Sicherheitsplattform Binarly veröffentlichte daraufhin ihre Entdeckung, dass der durchgesickerte Quellcode die privaten Schlüssel für die Image-Signierung von 57 MSI-Produkten und die privaten Schlüssel für Intel Boot Guard von 116 MSI-Produkten enthält."Intel ist sich dieser Berichte bewusst und untersucht sie aktiv. Es gibt Behauptungen von Forschern, dass private Signierschlüssel in den Daten enthalten sind, einschließlich MSI OEM Signing Keys für Intel BootGuard", erklärte Intel auf Anfrage von BleepingComputer. Das Magazin hatte noch einmal nachgehakt, wie es bei der Untersuchung des Leaks vorangeht. "Es sollte beachtet werden, dass Intel BootGuard OEM-Schlüssel vom Systemhersteller generiert werden und es sich nicht um Intel Signing Keys handelt."Ein Teil der Untersuchung beschäftigt sich auch mit der Sicherheitsfrage von MSI-Produkten. So heißt es, dass Intel Boot Guard auf MSI-Geräten mit Intel-Prozessoren der 11. Generation Tiger Lake, der 12. Generation Adler Lake und der 13. Generation Raptor Lake möglicherweise nicht wirksam ist. Konkret bedeutet das, dass die Hardwaresicherheit gefährdet sein könnte.Laut Informationen der Sicherheitsplattform Binarly könnte das Problem auch größer sein als bislang vermutet: "Wir haben Beweise, dass das gesamte Intel-Ökosystem von diesem MSI-Datenleck betroffen ist. Es ist eine direkte Bedrohung für MSI-Kunden und leider nicht nur für sie", erklärte Binarly gegenüber BleepingComputer. Da Intel noch bei den Untersuchungen des Vorfalls ist, gibt es weder eine Entwarnung noch eine Bestätigung der weiterführenden Sicherheitsprobleme.