Overclocking-Weltrekord: MSI übertaktet DDR4-RAM auf 7156 MHz

Das Overclocking-Team des taiwanischen Hardware-Herstellers MSI kann einen neuen Weltrekord für sich verbuchen. Mit Hilfe von flüssigem Stick­stoff und einem neuen Intel Z590-Mainboard wurde ein DDR4-Ar­beits­spei­cher von HyperX auf 7156 MHz übertaktet.

Ausstattung des neuen MSI MEG Z590I Unify

Kingston HyperX

Verantwortlich für den neuen Rekord ist der MSI-Overclocker Kovan Yang. Wie unter an­de­rem die Ergebnisse bei HWBOT zeigen, wurde für diesen ein HyperX Predator 2400-Modul mit nur 8 GB Speicher auf 2x 3578 MHz übertaktet, womit der erst kürzlich aufgestellte Maximalwert des chinesischen Rekordhalters "Hocayu" um etwa 50 MHz übertroffen wurde. MSI nutzt den neuen Rekord unter anderem werbewirksam, um das Übertaktungspotenzial seines neuen MEG Z590I Unify Mainboards unter Beweis zu stellen.Sowohl Hocayu, als auch der neue Rekordhalter Yang, setzten in ihren Overclocking-Ver­su­chen auf den Intel Core i9-11900KF . Ein neuer Achtkern-Prozessor der 11. Intel Core-Ge­ne­ra­tion, besser bekannt als die "Rocket Lake S"-Familie. Für den aktuellen Weltrekord musste MSI die Speicherlatenz (CL / CAS) des HyperX-RAM auf 58 erhöhen. Im Vergleich dazu konn­te der vorherige Rekord mit einem CL-31 erreicht werden, was für einen ab Werk leis­tungs­fä­hi­ge­ren Arbeitsspeicher spricht. Umso beeindruckender sind die von MSI erreichten Werte in Kombination mit einer deutlich weniger "untertakteten" CPU (1,49 GHZ vs. 0,85 GHz).Das von Kovan Yang genutzte MSI MEG Z590I Unify-Mainboard wird in Deutschland laut Preisvergleich zwischen 315 und 350 Euro von diversen Online-Händlern angeboten. Im Mini-ITX-Formfaktor bietet das seit Februar 2021 gelistete Modell einen Intel LGA 1200-Sockel, womit sowohl Prozessoren der neuen 11. Core Generation, als auch die der 10. Generation unterstützt werden. Zu den weiteren interessanten Eckdaten gehören zwei PCIe 4.0-Slots (1x PCIe 4.0 x16 / 1x PCIe 4.0 x4 für M.2-2280-SSDs ), Wi-Fi 6, zwei Thun­der­bolt 4-Ports, 2.5G-Ethernet und sechs USB-Anschlüsse (2x USB-A 3.1, 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0).