AMD Radeon RX 6900 XT: Neuer Overclocking-Weltrekord im 3DMark

Das griechische Overclocking-Team OGS konnte der AMD Radeon RX 6900 XT zu einem neuen Weltrekord verhelfen. Als jüngstes RDNA-2-Flaggschiff im Custom-Modell von PowerColor durchbrach die Grafikkarte im bekannten 3DMark-Benchmark die Marke von 37.600 Punkten.

AMD-Hardware entwickelt das aktuell beste Overclocking-Potenzial

Mit dem kürzlichen Übertaktungsrekord konnte OGS den bisherigen Weltrekordhalter Roman "der8auer" Hartung übertrumpfen, der den Takt seiner RX 6900 XT laut ComputerBase bereits auf 3225 MHz anhob. Für den 3DMark-Score von 37.618 Punkten im so genannten Fire Strike Extreme-Szenario lag die GPU-Taktung mit 3321 MHz nicht nur deutlich über Hartungs Werten, sondern konnte im Gesamtwert auch den zweitplatzierten Max Hardware Numb3rs (34.744 Punkte) hinter sich lassen.Für die unter Overclockern durchaus bemerkenswerte Leistung verwendete das Team aus Griechenland eine auf 3,3 GHz übertaktete und mit Hilfe von Flüssigstickstoff gekühlte PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil. Der AMD RDNA-2-Grafikkarte stand in den Benchmarks ein ebenso mit LN2-Kühlung versehener AMD Ryzen 9 5950X-Prozessor zur Verfügung. Er taktete bei einer Spannung von 1,6 Volt mit 5,6 GHz und die so genannte Infinity Fabric Clock (FCLK) lag bei 1,9 GHz.Weiterhin fanden auf dem verwendeten ROG Crosshair VIII Dark Hero-Mainboard von ASUS 16 GB DDR4-3800-Arbeitsspeicher der Crucial Ballistix-Serie Platz. Die Speicherlatenzen bzw. Timings lagen bei CL12-12-12-12-28-40-1T. Belege zum Rekord und weitere Details lassen sich sowohl in der Datenbank von HWBot , als auch in der des 3DMark finden. Einmal mehr wird somit unterstrichen, dass die AMD Radeon RX 6900 XT ein derzeit deutlich größeres Übertaktungspotenzial bietet als Nvidias GeForce RTX 3090 . In den aktuellen Ran­kings findet diese erst auf Platz 23 mit knapp 30.000 3DMark-Punkten ihren ersten Eintrag.