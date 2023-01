TV-Frequenzumstellung bei Vodafone: Ab 11. Januar geht es weiter

2022 hatte Vodafone damit begonnen, die Frequenzen von 350 TV-Sendern umzustellen. Mit der Maßnahme soll das "Kabelnetz mit noch mehr Kapazitäten fit für die Zukunft" gemacht werden. Abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch lange nicht - so geht es jetzt weiter.

Vodafone-Kabelnetz: Funktionen und Schritt-für-Schritt Anleitung

Umstellung läuft nachts

Termine Umstellungen Nachdem im vergangenen Jahr rund die Hälfte aller TV-Kunden umgestellt wurde, geht es ab dem 11. Januar 2023 in den folgenden Städten weiter:



11. Januar: Kaltenkirchen, Norderstedt, Wismar, Landau

12. Januar: Speyer, Neunkirchen

17. Januar: Leer, Papenburg, Cloppenburg

18. Januar: Göttingen, Nordheim, Einbeck

19. Januar Magdeburg, Lüneburg, Ludwigshafen

24. Januar: Recklinghausen

In diesem Jahr geht es nun munter weiter mit den TV-Frequenzumstellung bei Vodafone, wie das Unternehmen in seiner Übersicht zum Jahresstart mitgeteilt hat . Noch in dieser Woche werden die nächsten Städte und Regionen von der Frequenzumstellung betroffen sein.Wir haben die Liste der nächsten Umstellungen am Ende des Beitrags mit angefügt. Dort könnt ihr schauen, ob ihr eventuell jetzt auch von der Sender-Neusortierung betroffen seid. Bei den TV-Kanalumbelegung muss der Nutzer im Grunde nichts tun - außer seinen Receiver nachts am Stromnetz angeschlossen zu lassen.Laut Vodafone ist der Prozess weitergehend automatisiert, sodass der Kunde von der Maßnahme kaum etwas mitbekommt. Falls der Sendersuchlauf nicht von selbst neu startet, kann man das manuell anstoßen. Nach diesen nächsten Terminen im Januar wird dann erst einmal wieder Pause bis April sein.Im April geht es dann weiter, die Termine werden rechtzeitig unter www.vodafone.de/hilfe/frequenzumbelegung.html abrufbar sein. Das Unternehmen plant, im Juli, genau ein Jahr nach dem Start der Maßnahme, die Frequenzumstellung abzuschließen. Laut Vodafone werden übrigens bei insgesamt 13 Millionen TV-Kunden bundesweit die TV- und Hörfunksender umgestellt. Das Ziel ist es, langfristig einen größeren Gestaltungsspielraum für mehr Leistung und höhere Datenraten zu erhalten. Dadurch steigert Vodafone die Leistungsfähigkeit des Netzes für TV, Telefonie und Internet.