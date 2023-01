Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Januar

Ab sofort bietet Amazon Prime Gaming sechs neue Gratis-Spiele und eine Vielzahl an Ingame-Inhalten, DLCs und Goodies für Prime-Kunden an. Mit dabei: The Evil Within 2, Beat Cop und Chicken Police. In unserem Überblick zeigen wir euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Zusätzliche In-Game-Inhalte, Twitch-Drops und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Januar 2023

Apex Legends - Revenant Candy Bundle

Call of Duty Mobile - Battle Hardened Neon Fire Bundle

Call of Duty: Vanguard-Warzone Caldera - Showdown Bundle

Candy Crush Saga - Delicious Bundle

Dead by Daylight - Gingerbrat Charm

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

KartRider Rush+ - Taki and Taki Snowy Spray

League of Legends - Prime Gaming Capsule

Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, 3 Rare Wildcards

Lost Ark - Gentle Rudolph Mask, Amethyst Shard, Crystalline Aura

Madden 23 - Zero Chill Ultimate Team Pack

New World - Frost-Lined Bundle

PALADINS - Star-Silver Kinessa Skin

PUBG: Battlegrounds Season - Kingmaker Set

PUBG Mobile - Traveler's Fedora

Raid: Shadow Legends - XP Boost Pack

Rainbow Six Siege - Retrodisaster Bundle

Red Dead Online - "Tough Guy Nod" Emote

Realm Royale - Divine Ice Queen Mage Skin

Roblox - Knife Crown

Rogue Company - Future Tech Dallas Outfit

SMITE - SMITE World Championship Team Skins

Two Point Hospital - Dying Trend Bundle

Valorant - Slay Ride Buddy

League of Legends: Wild Rift - Random Bauble Chest

World of Tanks - Frost-Lined Bundle

Destiny 2 - Selfie Exotic Emote, Lander Shell Exotic Ghost, Canopus Trireme Exotic Sparrow and Broadcast-IS Legendary Ship

Grand Theft Auto Online - GTA$125K

31. Dezember - Letzte Gelegenheit: Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child und Doors: Paradox

Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child und Doors: Paradox 3. Januar - Gratis-Spiele mit Prime: The Evil Within 2, Faraway 2, Breathedge, Beat Cop, Lawn Mowing Simulator and Chicken Police - Paint it RED!

10. Januar - Two Point Hospital - Mount Facemore Bundle

11. Januar - PUBG Mobile - Two Eggs Pan

11. Januar - KartRider Rush+ - Gold Dao and Mr Bee Outfit

12. Januar - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

13. Januar - League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest

14. Januar - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

26. Januar - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

Alle Spiele und Loot im Überblick