Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im Januar 2023

Der Micky-Maus-Konzern kündigt für seinen Streaming-Dienst Disney+ mehr als 20 neue Filme und Serien an, die im Januar über die heimischen Mattscheiben flimmern sollen. Mit dabei: The Bad Batch, Daredevil, Atlanta und Extraordinary. Hier findet ihr alle Termine im Überblick.

Welcome to Chippendales: Die neue True-Crime-Serie auf Disney+

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Januar 2023

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 2 ab 4. Januar

If These Walls Could Sing ab 6. Januar

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffeln 2 & 3 ab 11. Januar

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller - Staffel 2 ab 11. Januar

Chasing Waves - Staffel 1 ab 11. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen ab 13. Januar

Retrograde ab 13. Januar

The Territory ab 13. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne ab 20. Januar

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Januar 2023

Runaway - Staffel 1 ab 4. Januar

The French Mans - Staffel 2 ab 4. Januar

Beba ab 6. Januar

Die Bergretter - Staffel 13 ab 11. Januar

Welcome to Chippendales ab 11. Januar

Daredevil ab 13. Januar

Die Biene Maja - Das geheime Königreich ab 13. Januar

König Shakir recycelt ab 18. Januar

Atlanta - Staffel 4 ab 18. Januar

Koala Man ab 18. Januar

The Hardy Boys - Staffeln 1 & 2 ab 18. Januar

NYPD Blue - Staffel 9 ab 25. Januar

Extraordinary ab 25. Januar

Find me in Paris - Tanz durch die Zeit - Staffel 3 ab 25. Januar

Heilstätten ab 27. Januar

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs, auch zum Download

Große Auswahl im Star-Kanal inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro pro Monat

Jetzt anmelden und streamen!

Während sich Disney+ derzeit als Vorzeigeplattform für Weihnachtsfilme präsentiert, geht es im Januar mit vergleichsweise wenigen Neustarts weiter. Unter anderem startet die zweite Staffel der Star Wars-Animationsserie The Bad Batch und mit "If These Walls Could Sing" eine interessante musikalische Doku über 90 Jahre Abbey Road Studios. Weiterhin können sich Abonnenten auf "Welcome to Chippendales" freuen, der skandalträchtigen True-Crime-Serie über den Gründer des weltweit größten Stripper-Imperiums.Außerdem stehen Extraordinary von den Killing Eve-Produzenten, die Zeichentrickserie Koala Man und zwei Staffeln der Hardy Boys auf dem Programm von Disney+ . Ebenso sieht man die neunte Staffel von NYPD Blue, die vierte Staffel von Atlanta und Filme wie Daredevil und Heilstätten. Wie üblich geht auch National Geographic mit einer Handvoll neuer Dokumentationen ins Rennen, zum Beispiel über die Schwarzmärkte der Welt, Extreme Survival-Abenteuer und die Flaggenherstellung.