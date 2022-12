Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Januar 2023

Für den Januar kündigt Netflix beinahe 60 neue Filme und Serien an, mit denen man ins neue Jahr startet. Zu den Highlights gehören unter anderem Die wilden 90er, Mr. Poe, Tenet, Vikings Valhalla und Kaleidoskop. In diesem Artikel findet ihr alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Serien im Januar 2023

Kaleidoskop ab 1. Januar

Olhar Indiscreto ab 1. Januar

La vita bugiarda degli adulti ab 4. Januar

Totenfrau ab 5. Januar

Copenhagen Cowboy ab 5. Januar

Ginny & Georgia: Staffel 2 ab 5. Januar

Pressure Cooker ab 6. Januar

Trolley ab 9. Januar

Sexify: Staffel 2 ab 11. Januar

Vikings: Valhalla: Staffel 2 ab 12. Januar

The Makanai: Cooking for the Maiko House ab 12. Januar

Sky Rojo: Staffel 3 ab 13. Januar

Trial by Fire ab 13. Januar

Die wilden Neunziger! ab 19. Januar

Kämpferinnen ab 19. Januar

Sahmaran ab 20. Januar

Fauda: Staffel 4 ab 20. Januar

Bake Squad: Staffel 2 ab 20. Januar

Das Klunkerimperium: New York ab 20. Januar

Der Wahlkämpfer ab 20. Januar

Shanty Town ab 20. Januar

Alchemy of Souls: Staffel 1 Teil 2 ab 21. Januar

Contra las Cuerdas ab 25. Januar

Lockwood & Co ab 27. Januar

Kings of Jo'Burg: Staffel 2 ab 27. Januar

Das Mädchen im Schnee ab 27. Januar

Cunk On Earth ab 31. Januar

Physical: 100 - Erscheint demnächst

The Endless Night - Erscheint demnächst

Netflix: Neue Filme im Januar 2023

How I Became a Gangster ab 4. Januar

Der denkwürdige Fall des Mr Poe ab 6. Januar

Ruido ab 11. Januar

Dog Gone ab 13. Januar

Khallat+ ab 19. Januar

Mission Majnu ab 20. Januar

Devotion ab 20. Januar

Narvik ab 23. Januar

You People ab 27. Januar

JUNG_E: Gedächtnis des Krieges - Erscheint demnächst

Netflix: Neue Comedy Specials im Januar 2023

Andrew Santino: Cheeseburger ab 10. Januar

Netflix: Neue Dokumentationen im Januar 2023

Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street ab 4. Januar

Mumbai-Mafia: Die Polizei gegen die Unterwelt ab 6. Januar

Der axtschwingende Anhalter ab 10. Januar

Break Point ab 13. Januar

Pamela: Eine Liebesgeschichte ab 31. Januar

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Januar 2023

Kung Fu Panda: Der Drachenritter: Staffel 2 ab 12. Januar

Daniel Spellbound: Staffel 2 ab 26. Januar

Princess Power ab 30. Januar

Netflix: Neue Animes im Januar 2023

Yakuza goes Hausmann: Staffel 2 ab 1. Januar

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre ab 19. Januar

Record of Ragnarok: Staffel 2 - Folgen 1-10 ab 26. Januar

Netflix: Neue Lizenztitel im Januar 2023

Power Rangers Dino Fury: Season 2 ab 1. Januar

Sicario ab 4. Januar

Léon: The Professional ab 4. Januar

The Hills: Season 2 ab 4. Januar

The Hills: Season 1 ab 4. Januar

Die Schwarzen Brüder ab 4. Januar

Tenet ab 17. Januar

VINLAND SAGA: Season 2 ab 24. Januar

Das Netflix-Programm im Januar besticht vor allem mit potenziell interessanten Serien aus der eigenen Produktion. So können sich Abonnenten zum Beispiel auf eine neue Staffel Vikings: Valhalla freuen und auch Ginny & Georgia, Sexify und Sky Rojo werden mit neuen Folgen beliefert. Weiterhin startet das Heist-Drama Kaleidoscope mit Giancarlo Esposito (u.a. Breaking Bad) und Jai Courtney (u.a. Suicide Squad) sowie die Thriller-Serie Copenhagen Cowboy. Weiterhin sieht man mit "Die wilden 90er!" ein Spin-Off zu "Die wilden 70er!" - natürlich im Keller der Formans in Wisconsin.In Hinsicht auf neue Filme geht im Januar unter anderem "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" mit Christian Bale und Gillian Anderson auf Sendung. Außerdem sieht man die Komödie You People mit Jonah Hill und Eddie Murphy, den Sci-Fi-Streifen Tenet sowie die Sicario-Filmreihe und den Militärfilm Devotion. Bei den Animes steht hingegen Junji Ito Maniac auf dem Plan. Kurz vor Jahresende empfehlen sich abschließend die finale Staffel von Brooklyn Nine-Nine (ab 30.12.) oder der aktuelle Serien-Erfolg Wednesday für einen Serienmarathon.