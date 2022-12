Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Januar 2023

Im Januar geht Amazon Prime Video mit mehr als 35 neuen Filme und Serien auf Sendung. Zu den Highlights zählen unter anderem The Rig, Hunters, The Suicide Squad und Brotherhood. Wir zeigen euch alle Neustarts und Termine im Überblick und geben einen Ausblick auf 2023.

Hunters: Offizieller Trailer zur 2. Staffel der Nazi-Jäger-Serie

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Januar 2023

Magia Records S1 ab 01. Januar

Modern Love Chennai S1 ab 01. Januar

My Little Pony: Friendship is Magic S1-S5 ab 02. Januar

Payback S1 ab 05. Januar

The Rig S1 ab 06. Januar

Grind S1 ab 06. Januar

German Crime Story: Gefesselt S1 ab 13. Januar

Hunters S2 ab 13. Januar

The Test S2 ab 13. Januar

Private Eyes S5 ab 15. Januar

De brutas, nada S1-S3 ab 18. Januar

The Legend Of Vox Machina S2 ab 20. Januar

Farzi S1 ab 27. Januar

Good Rivals S1 ab 27. Januar

May I Help You S1 ab 29. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme im Januar 2023

Die Croods - Alles auf Anfang ab 01. Januar

Black Site ab 01. Januar

The Descent - Abgrund des Grauens ab 01. Januar

Der Spion ab 02. Januar

Come As You Are ab 03. Januar

The Suicide Squad ab 04. Januar

Federico Chiesa Back On Track ab 04. Januar

The Honeymoon ab 06. Januar

The Virtuoso ab 06. Januar

The Nest - Alles zu haben ist nie genug ab 06. Januar

23 Walks ab 09. Januar

Taken In L.A. - Verkaufte Unschuld ab 10. Januar

Superhost - Kein Gastgeber Ist Wie Der Andere ab 10. Januar

Geschichten Vom Franz ab 14. Januar

Brotherhood ab 15. Januar

Nigerian Trade ab 17. Januar

The Stylist ab 22. Januar

Avengement - Blutiger Freigang ab 22. Januar

The Reef: Stalked ab 23. Januar

KSI: In Real Life ab 27. Januar

Im Januar können sich Prime-Mitglieder aus Deutschland auf die ersten Folgen von German Crime Story (Gefesselt) freuen, einer neuen Original-Serie über den berüchtigten "Säurefassmörder" Raik Doorman mit Oliver Masucci (u.a. Dark) in der Hauptrolle. Außerdem schickt Amazon die Nazi-Jäger Hunters mit Al Pacino und Jennifer Jason Leigh in eine zweite Staffel. Weiterhin feiern die Mystery-Serie The Rig mit Iain Glen (u.a. Game of Thrones) und die zweite Staffel von The Legend of Vox Machina ihre Premiere. Zu den nicht exklusiven Highlights gehören hingegen The Suicide Squad und Brotherhood.Abseits der Neustarts im Januar gibt Amazon Prime Video einen Ausblick auf das Jahr 2023. Der Streaming-Dienst erwähnt die Produktion der fünften Staffel von The Marvellous Mrs. Maisel und neue Folgen von Good Omens. Mit Citadel bringt man zudem eine neue Spionageserie auf Basis des gleichnamigen Universums mit Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas und Stanley Tucci in den Hauptrollen. Ferner sieht man im Frühjahr eine Original-Serie über den ehemaligen Zuhälter Klaus Barkowsky neben der Sketch-Show Hillarious mit Martina Hill und der Musical-Drama-Serie Daisy Jones and the Six.Amazon hat die Kosten für Prime-Mitgliedschaften erhöht. Wer sich aktuell für ein Jahresabo samt Probemonat entscheidet, erhält dieses zum Preis von 89,90 Euro pro Jahr.