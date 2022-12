1&1 "5G zu Hause": schnelles Netz, wo es weder DSL noch Kabel gibt

1&1 startet zum Jahresende mit einer Festnetzalternative über 5G-Mobilfunk . Die neuen Tarife heißen " 5G zu Hause " und sind ab sofort buchbar. Kunden müssen allerdings mit verhältnismäßig wenig Datenvolumen auskommen.

Die neuen Tarife im Überblick 1&1 5G zu Hause 50 mit 50 GB Datenvolumen pro Monat für 19,99 Euro monatlich

1&1 5G zu Hause 100 mit 100 GB Datenvolumen pro Monat für 29,99 Euro monatlich

1&1 5G zu Hause 250 mit 250 GB Datenvolumen pro Monat für 39,99 Euro monatlich

Direkt zur Angebots-Übersicht bei 1&1

Dazu gibt es den Dazu gibt es den 1&1 HomeServer 5G mit integrierter 5G-Antenne inklusive 100 GB Cloud-Speicher für 6,99 Euro monatlich oder den 1&1 HomeServer+ mit 5G-Außenantenne inklusive 150 GB Cloud-Speicher für 9,99 Euro monatlich.

Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Ähnlich wie die Angebote anderer Anbieter hat nun auch 1&1 einen "DSL-Ersatz", der über das 5G-Mobilfunknetz realisiert wird . Das garantiert zwar schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten auch dort, wo kein DSL , Glasfaser oder Kabelanschluss angeboten wird - hat allerdings dafür auch einen hohen Preis.Dadurch ist der Anschluss über 5G sicherlich eher eine Alternative für Nutzer, die mit wenig Daten auskommen.Der sogenannte Fixed Wireless Access (FWA) ist bis zu 500 Mbit/s schnell und verfügt über WLAN und Heimvernetzung. Der Upload ist auf 40 Mbit/s begrenzt. Es stehen drei Tarife zur Auswahl. Nach Erreichen des Inklusivvolumens wird gedrosselt - dann wird aus 5G zu Hause nur noch 384 kBit/s. Ideal ist das nicht, aber es gibt sicherlich Nutzer, die sich damit arrangieren können.5G zu Hause startet jetzt in den ersten Regionen Deutschlands. In den kommenden Wochen soll die Verfügbarkeit steigen. Man kann sich dazu auf der Webseite des Anbieters informieren.Parallel dazu baut 1&1 derzeit das modernste 5G-Mobilfunknetz Europas, auf Basis der OpenRAN-Technologie auf. Die ersten Antennen wurden jetzt in Frankfurt (Main) und Karlsruhe in Betrieb genommen.