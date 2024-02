Nvidia GeForce Now: Gratis spielen nur noch mit Werbepausen

Nvidia finanziert seinen Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now ab März mit Werbung. Betroffen sind alle Nutzer der Gratis-Mit­glied­schaft. Im Vorfeld einer jeden Cloud-Session soll ein bis zu zweiminütiger Werbe­block eingeblendet werden, bis die Server bereitstehen.

Reklame, bis die Gaming-Session beginnt

Nvidia GeForce Now: PC-Spiele mit RTX 4080-Power aus der Cloud

Erst Preise hoch, jetzt Werbung rein

Zusammenfassung GeForce Now führt Werbung für Gratis-Nutzer ein

Werbung finanziert kostenlosen Spiele-Streaming-Dienst

Werbung vor Cloud-Sessions bis zu zwei Minuten lang

Start der Werbeeinblendungen am 5. März 2024

Kostenpflichtige Abos bleiben werbefrei

Technik-Upgrades für GeForce Now angekündigt

Kostenloses Angebot auf 720p und eine Stunde limitiert

Nachdem Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video das Streaming mit Werbung als neue Goldgrube für sich entdeckt haben und dabei zusätzlich an monatlichen Gebühren festhalten, setzt nun auch Nvidia auf die Einblendung von Reklame. Die Werbung soll dazu beitragen, den kostenlosen Zugang zu GeForce Now trotz steigender Betriebskosten zu erhalten."Kostenlose Nutzer werden bis zu zwei Minuten Werbung sehen, während sie in der Warteschlange auf den Start einer Spielesitzung warten", erklärt Nvidia gegenüber The Verge . Werbeunterbrechungen während des Spielens sind somit nicht geplant. Der Startschuss soll am 5. März 2024 erfolgen, wobei Free-Tier-Nutzer im Vorfeld per E-Mail informiert werden.Die Entscheidung hin zu einem kostenlosen Tarif mit Werbung folgt auf die letztjährige Preiserhöhung . Für die GeForce-Now-Abos Priority und Ultimate müssen seit November 2023 mindestens 10,99 Euro monatlich bzw. 54,99 Euro für ein halbes Jahr eingeplant werden. Nutzer der ersten Stunden (Founders) erhalten weiterhin 10 Euro Rabatt auf den Ultimate-Zugang.Zu Beginn des Jahres kündigte Nvidia weitere Technik-Upgrades für seinen Cloud-Gaming-Dienst an. Unter anderem unterstützt GeForce Now mittlerweile G-Sync-Monitore und Nvidias Reflex-Technologie bei Auflösungen bis zu 4K-UltraHD bei maximal 120 FPS. Mobile Spieler erhalten auf Android-Geräten zudem eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln.Ein Großteil der aufgebohrten Funktionen steht nur zahlender Kundschaft zur Verfügung, die auch in Zukunft ohne Werbung ihre Spiele samt Raytracing auf GeForce RTX 4080-Niveau über die Cloud streamen können. Das kostenlose "Basic Rig" beschränkt sich auf eine 720p-Auflösung und lässt lediglich Spiele-Sessions mit einer Dauer von maximaler einer Stunde zu.