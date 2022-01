Peacock: NBC und Sky starten neuen Streaming-Dienst in Deutschland

Sky holt sich Peacock und später Paramount+ ins Boot

Im Sky Q-Abo oder auf Abruf via Sky Ticket

In Kooperation mit Sky startet NBC Universal seinen Streaming-Dienst Peacock in Deutschland. Ab sofort haben Sky Q- und Sky Ticket-Kunden Zugriff auf den Film- und Serienkatalog des US-Medienunternehmens. Ein Aufpreis wird für den Service derzeit nicht fällig.Nachdem sich Netflix Disney+ und zuletzte Apple TV+ erfolgreich am hiesigen Markt platzieren konnten, folgt mit Peacock der nächste Streaming-Mitspieler aus den Vereinigten Staaten, der das Film- und Serien-Portfolio von NBCUniversal zum Großteil exklusiv anbieten wird. Vor allem aktuelle und kommenden Eigenproduktionen wie Rutherford Falls, The Girl in the Woods, MacGruber, Joe vs. Carole, The Resort und die "Der Prinz von Bel-Air"-Drama-Neuauflage unter dem einfachen Namen Bel-Air gehören zu den Aushängeschildern.Ebenso kündigen Sky und Peacock an, dass alle Staffeln bekannter NBC-Serien aus den Bereichen Drama, Comedy, Reality-TV und Co. ab sofort zum Streamen via Sky Q und Sky Ticket bereitstehen stehen werden. Dazu gehören unter anderem The Office, Monk, 30 Rock, Dr. House, Downton Abbey, Battlestar Galactica und Keeping Up With the Kardashians. Gleiches gilt für Filme aus den American Pie-, Zurück in die Zukunft- und Jason Bourne-Reihen.Zur Verfügbarkeit gibt Sky zu verstehen: "Peacock wird für alle Sky Kunden mit den Paketen Entertainment, Entertainment Plus oder Ultimate TV enthalten sein und ist sowohl über Sky Q, Sky X und Sky Ticket verfügbar - auch auf Abruf. Zudem sind alle Inhalte auch unterwegs mit Sky Go abrufbar." Der Streaming-Dienst von NBC Universal ist jedoch nicht der einzige Zugewinn, den Sky Deutschland in diesem Jahr verzeichnen wird. Auch der Viacom CBS-Dienst Paramount+ soll Sky-Kunden in den nächsten Monaten ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt werden.