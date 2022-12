Samsung-Smartphones: Mercedes-Designer soll für frischen Wind sorgen

Samsung hat einen erfahrenen Industriedesigner an Bord geholt, der der Sparte für Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte helfen soll, ihre Produkte künftig attraktiver zu gestalten. Hubert H. Lee war zuletzt einer der führenden Designer beim Autokonzern Mer­ce­des-Benz.

Jahrzehntelange Erfahrung

Wie Samsung heute über seinen offiziellen Newsroom bekannt gab , hat man mit Hubert H. Lee einen neuen Design-Chef für seine "Mobile eXperience"-Sparte (Samsung MX) gewinnen können. Der Amerikaner mit koreanischen Wurzeln übernimmt das Design-Team der MX-Sparte und soll für frischen Wind sorgen, was die Optik von Hard- und Software bei den Samsung Galaxy-Smartphones und -Tablets angeht.Lee, der seine Arbeit immer wieder auch auf Instagram zeigt , ist ab sofort als Executive Vice President (EVP) und Chef des MX Design Teams tätig. Das Team ist für die Produkte der Galaxy S-, Galaxy Z-, Galaxy Tab- und Galaxy-Watch-Serien zuständig. Lee soll nun mit einer "einzigartigen und visionären Perspektive" helfen, das "Look & Feel" der Produkte zu gestalten, das auf dem bekannten Design-Konzept basiert, das die Kunden "kennen und lieben", so Samsung in seiner Mitteilung.Lee selbst erklärte, Samsung habe die Mobilgeräteindustrie über die Jahre mit Designs einer Reihe der "schönsten Produkte" beeinflusst, weshalb er sich freue, das Team zu leiten, welches neue "mobile Erlebnisse" durch die Kunst des Designs schaffen soll. Die Voraussetzungen dafür sind gut, verfügt Lee doch über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Industriedesigns.Der Designer war seit vielen Jahren für Mercedes-Benz tätig und leitete zuletzt das "Advanced Design Studio" des deutschen Autokonzerns in China. Zuvor war er auch schon Teil des Design-Teams von Mercedes in den USA. Während seiner Zeit bei Mercedes, die rund 20 Jahre andauerte, war Lee unter anderem für das Design der jüngsten Maybach-Studien, das Mercedes GLE Coupé, des Mercedes CLS und der neuen S-Klasse sowie der jüngsten Elektroautos der Marke mitverantwortlich.