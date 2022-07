Samsung Galaxy Z Flip 4: Leak deutet kleine Design-Überraschung an

Das kommende Samsung Galaxy Z Flip 4 soll am 10. August angekündigt werden. Und obwohl mehrfach angebliche Fotos des faltbaren Smartphones leakten, einige Geheimnisse gibt es aber noch zu lüften. Ein jüngst veröffentlichtes Rendering könnte jedoch weitere Hinweise liefern.

Galaxy Z Flip 4 soll ein kleines Design-Upgrade erhalten

Besseres Scharnier und schnellerer Prozessor

Auf dem exklusiven Renderbild von 91Mobiles ist das Galaxy Z Flip 4 in verschiedenen Faltpositionen zu sehen. Das Gerät scheint sowohl oben als auch unten deutlich flachere Seiten zu haben. Darüber hinaus dürfte die Kameralinse im Vergleich zum Galaxy Z Flip 3 wohl weiter von der Rückseite abstehen. Es wird erwartet, dass das Foldable weiterhin auf die alten 12-MP-Sensoren setzt.Eine weitere entscheidende Sache, die uns auf dem Bild auffällt, ist das kompaktere Scharnier des Geräts. Es wurde bereits vermutet, dass das Galaxy Z Flip 4 ähnlich dem Galaxy Z Fold 4 ein verbessertes Klappscharnier erhalten soll. Durch den aktuellen Leak wird diese Meldung also noch einmal bestätigt.Was andere Spezifikationen angeht, wird das Foldable-Duo mit Snapdragon 8+ Gen 1 und mit neuen Farboptionen und Speicheroptionen kommen. Beide könnten auch ein breiteres Display und das Z Fold 4 zudem eine verbesserte Kamera erhalten. Die beiden Geräte werden mit Android 12 erscheinen, später aber selbstverständlich das Update auf Android 13 erhalten.Was die Preisgestaltung angeht, so ist nicht klar, ob Samsung die Preise für die diesjährigen Galaxy Foldables erhöht. Apple hingegen wird bereits nachgesagt, die Preise für das im September erwartete iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max anzuziehen. Möglich, dass die Koreaner diesem Trend folgen.Plant Ihr, Euch dieses Jahr endlich ein faltbares Smartphone zuzulegen? Wenn ja, dann verratet uns doch, auf welches Gerät Ihr spekuliert - wird es ein Samsung-Foldable, oder habt Ihr spannende Konkurrenz-Foldables im Blick?