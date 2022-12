Kodi "Matrix" 19.5: Wartungsupdate bringt neuen Media-Center-Build

Obwohl die Entwickler der Media-Center-Software Kodi seit längerer Zeit an der Nexus genannten Version 20 arbeiten, wurde nun ein Wartungsupdate für die vorherige Edition bereitgestellt. Die Aktualisierung wird automatisch installiert und nicht in allen Stores angeboten.

Neue Version nicht im Google Play Store

Kodi - Media-Center-Software für Windows

Kodi

Bei Kodi handelt es sich um eine quelloffene Media-Center-Software, die für zahlreiche Plattformen zur Verfügung steht. Neben Windows werden auch MacOS, Linux, Android sowie iOS unterstützt. Kodi bietet die Option, Musik und Videos von lokalen und entfernten Speichermedien wiederzugeben. Wer noch Kodi 19 "Matrix" verwendet und bislang noch kein Upgrade auf eine experimentelle Kodi 20-Version vorgenommen hat, kann von einem weiteren Wartungsupdate profitieren. Das Update hebt die Versionsnummer auf 19.5 an.Die Aktualisierung bringt allerdings keine großen Neuerungen, sondern lediglich einige Korrekturen mit sich. Der vollständige Changelog lässt sich auf GitHub finden. Das Update kann mithilfe einer bestehenden Installation heruntergeladen werden. In den meisten Fällen erfolgt der Download automatisch. Sollte Version 19.4 bereits ohne Probleme laufen, kann auf das Update verzichtet werden. Die finale Version von Kodi 20 dürfte in nächster Zeit veröffentlicht werden. Ein genauer Termin steht aber noch aus.Im Gegensatz zu den vorherigen Builds wird die neue Version nicht über den Google Play Store angeboten. Der Suchmaschinenkonzern setzt nun voraus, dass neue Builds mindestens API-Level 31 (Android 12) unterstützen müssen. Kodi 19 nutzt jedoch noch API-Level 29 (Android 10). Auch im Microsoft Store steht die neue Version nicht bereit. Kodi 20 soll hingegen wieder in beiden Stores erhältlich sein.