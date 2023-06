Kodi 21 'Omega': Alpha 2 gestartet, Entwickler sprechen von Meilenstein

Kodi 21, Codename "Omega", ist das nächste große Versions-Update der beliebten, alternativen Multimedia-Heimkino-Software. Jetzt gibt es eine neue Vorab-Version mit vielen Änderungen. Der Changelog für das Update wurde allerdings bisher noch nicht veröffentlicht.

Viele Änderungen bringen auch Probleme

Kodi 20.1 "Nexus"

Kodi - Media-Center-Software für Windows

Zusammenfassung Kodi 21 "Omega" ist die nächste große Versions-Aktualisierung.

Alpha Version 2 steht ab sofort zum Download bereit.

Änderungen bisher noch nicht veröffentlicht.

Neu in v21: Unterstützung für FFmpeg 6.0, NFSv4, M3U8-Playlist-File-Support und neuer Startbildschirm.

Fehlerbehebung im Fokus der Entwickler.

Aktuelle finale Version Kodi 20.1 "Nexus" seit März verfügbar.

Download bei Kodi Foundation und WinFuture-Downloadbereich.

Die erste Alpha-Version von Kodi 21 erschien bereits vor rund zwei Monaten und kam als "Major Release" mit vielen neuen Funktionen an Bord. Nun ist die Kodi Foundation laut eigenen Angaben einen großen Schritt weitergekommen. Der neue veröffentlichte Build wurde daher als "Meilenstein" für Kodi 21 Omega betitelt.Die Kodi Alpha 2 steht ab sofort zum Download bereit . Bisher stehen allerdings noch keine Release Notes zur Verfügung, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit erst in der kommenden Woche im Kodi-Blog nachgepflegt.Die Entwickler hatten bereits beim Start der Alpha-Phase angekündigt, dass es aufgrund von grundlegenden Änderungen zu vielen kleinen Problemen in der Software kommen wird: "Dies ist eine größere Version, die erwartungsgemäß viele neue Funktionen mit sich bringt. Da es sich jedoch um eine grundlegende Änderung von FFmpeg 6.0 handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einigen Rückschritten kommen wird." Daher ist man derzeit auch vor allem mit der Fehlerbehebung beschäftigt.Kodi 21 startet neben der Unterstützung für FFmpeg 6.0 unter anderem NFSv4- und M3U8-Playlist-File-Support, und startet einen komplett neuen Startbildschirm. Kodi 20.1 "Nexus" ist die aktuelle finale Version, die bereits seit März verfügbar ist. Dieses Update könnt ihr auch im WinFuture-Downloadbereich erhalten. Die Alpha-Versionen stehen bei der Kodi Foundation im Bereich für die Prereleases bereit zum Download . Dort habt ihr die Wahl zwischen dem Installer der Kodi Alpha und dem Installer für die Kodi v21 Nightly Development Builds.