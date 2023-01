Kodi 20: Finale und stabile Version des Media-Players ist jetzt da

Das Media-Center Kodi gehört zu den populärsten überhaupt und entsprechend sehnsüchtig werden auch neue Veröffentlichungen erwartet. Nach rund zwei Jahren hat das Kodi-Team nun Version 20 in einer stabilen bzw. finalen Version veröffentlicht. Der Codename lautet Nexus.

Nexus folgt auf Matrix (Version 19) und ist ab sofort bzw. bald für alle unterstützten Geräte verfügbar. In einigen Fällen kann es natürlich noch etwas dauern, bis die dazugehörigen Updates auch tatsächlich verfügbar sind - im Fall von Android wird beispielsweise im Play Store noch Ausgabe 19.3 angeboten, was sich aber bald ändern wird. Wer die Software auf dem PC nutzt, findet den Download von Version 20 in unserem Download-Center (siehe unten).Die Kodi-Entwickler haben die Neuerungen in einem Blogbeitrag zusammengefasst, das sind aber nur die wichtigsten Änderungen, da es für Version 20 insgesamt 4600 Commits gegeben hat. Neben den "großen" Neuerungen gibt es also auch dieses Mal zahlreiche kleinere Fixes und Verbesserungen, den kompletten Changelog finden Interessierte am besten auf GitHub Die wichtigsten neuen Features:Mit Version 20 ist Kodi in der Lage, mehrere Instanzen eines binären Add-ons zu laden. Die Entwickler erläutern das am folgenden Beispiel: TVHeadend-Benutzer können nun mehr als eine Instanz des Add-ons ausführen, um sich mit mehreren Backend-TVHeadend-Servern zu verbinden, wobei individuelle Einstellungen wie Sendergruppen und versteckte Sender pro Add-on-Instanz beibehalten werden.Mehrere Kodi-Plattformen erlauben nun die Hardware-Dekodierung von AV1-Medien. Die Inputstream-API wurde aktualisiert, um AV1 zu unterstützen, und dies ermöglicht Add-ons, die inputsream.adaptive verwenden, AV1-Streams abzuspielen.Das Untertitel-System wurde grundlegend überarbeitet, um die Konsistenz der Untertitelformate für Entwicklung und Wartung zu verbessern und Funktionen zu ermöglichen, die zuvor nicht möglich waren. Kodi unterstützt nun die dynamische Positionierung von Schriftarten, die Änderung von Rahmen- und Hintergrundfarben, die Positionierung von Untertiteln, verbesserte Mehrsprachenunterstützung und mehr.Mit dieser Funktion kann man den Spielstatus jederzeit speichern, auch wenn die Spiele selbst keine nativen Savestate-Funktionen bieten.Die vollständige HDR-Unterstützung für die Windows-Desktop-Plattform wurde mit vielen Verbesserungen in der gesamten Windows-Videopipeline (DXVA/2) implementiert. HDR ist für Nicht-Desktop-Versionen, d. h. UWP Store (Xbox), nicht verfügbar. Verbesserungen, die eine genauere ACES Filmic- und HABLE-Tonemapping ermöglichen, lassen selbst SDR-Videos besser aussehen, und diese Fähigkeiten sind sowohl für UWP- als auch für Desktop-Versionen von Kodi implementiert.