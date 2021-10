Kodi 19.2 "Matrix" ist fertig - wenig Neues, viele Fehlerbehebungen

Die alternative Multimedia-Heimkino-Software Kodi hat mit der Version 19.2 ein neues Update bekommen. Jetzt starten eine Reihe von wichtigen Änderungen. Wir haben uns das neue Update und die enthaltenen Verbesserungen angeschaut.

Endlich gibt es wieder etwas Neues von Kodi: Das Update auf Version 19.2 ist fertig und damit ist das zweite große Update seit dem Versionssprung auf Kodi 19 seit Kurzem erhältlich. Die neue Version bringt vorrangig Verbesserungen und Fehlerbehebungen, aber auch ein paar Neuerungen. Dazu gehören vor allem die Unterstützungen für ffmpeg in der neuesten Version. Laut Caschys Weblog liegt zudem "CoreELEC 19.2-Matrix als neue Version vor. Da gibt's Support für Banana Pi M5 und Banana Pi M2 Pro, und Widevine 4.10.2252.0 wird nun voll unterstützt."Aus der Beta-Phase geht zudem hervor, dass das Update vor allem Bugfixes mitbringt und allgemein die Stabilität verbessert. Ein ausführliches Changelog war bisher noch nicht zu entdecken, daher gibt es nur vereinzelte Meldungen zu den Änderungen, die zuvor bereits getestet wurden. Sollten Einzelheiten zum Changelog zeitnah veröffentlicht werden, werden wir sie nachreichen. Statt genau über Neuerungen zu informieren, wird stattdessen wieder davor gewarnt, dass einige Add-Ons weiter noch nicht mit Kodi 19 arbeiten und Nutzer daher ein Downgrade auf Kodi 18.9 in Betracht ziehen sollten, um diese Probleme zu lösen.Das in der Vergangenheit unter der Bezeichnung Xbox Media Center, kurz XBMC, bekannte Media-Center-Programm erscheint seit Version 14 unter dem Namen Kodi. Die Software kann als umfassende Medienzentrale für Files, Musik und Fotos eingesetzt werden und steht derzeit für verschiedene Plattformen bereit. Dazu gehören neben Windows auch Android, Darwin (Linux), Rasberry Pi, macOS, iOS und tvOS. Das Update für Windows ist bereits im WinFuture Download-Bereich zu finden (Download-Button am Ende des Beitrags).