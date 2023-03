Kodi-Wartungsupdate verbessert Savestate-Manager und RetroPlayer

Kodi 20.1, Codename "Nexus", ist die nächste große Version der beliebten, alternativen Multimedia-Heimkino-Software. Jetzt gibt es ein großes Up­date mit vielen Änderungen. Wir haben uns die Release-Notes ange­schaut und die Änderungen zusammengefasst.

EndTime: Behebt Überlauf bei großen Vergleichen

Korrekturen für Wiedergabe-bezogene Kontextmenüeinträge

Korrektur der Sortierung nach Kanalreihenfolge im Backend TrueHD Korrekturen + AudioTrack Korrekturen + PAPlayer Korrekturen

Behebt, dass Play und zugehörige Kontextmenüeinträge nicht angezeigt werden

Retroplayer: Savestate-Manager korrigiert

Behebt Speichergrenzen mit kodi::vfs::readline

Fehlende Sortierung der Wiedergabeliste hinzufügen und setzen

X11: Fehlendes Include hinzufügen

Game OSD: Behebt Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit des Savestate-Managers

RetroPlayer: Code-Verbesserungen

RetroPlayer: Verbessertes Lesen aus schreibgeschütztem Speicher

PVR-Timer-Validierung war für bestimmte (TVHeadend) Timer-Regeln fehlerhaft

Die Entwickler von Kodi haben bei Github in der zurückliegenden Woche den Release von Version 20.1 angekündigt. Das Update ist nun fertig und seit Kurzem auch bei uns im WinFuture-Downloadbereich erhältlich (Download-Button am Ende dieses Beitrags). Im Microsoft Store ist es bisher noch nicht zu sehen.Die neue Version bringt vorrangig Verbesserungen und Fehler­behebungen. Es gibt eine lange Liste an Änderungen. Dazu gehört, dass der RetroPlayer verbessert wurde und der Savestate-Manager grundlegende Änderungen für eine bessere Nutzerfreundlichkeit erhalten hat.Die Savestate-Unterstützung ist noch neu und benötigt noch eine Reihe von Optimierungen. Mit dieser Funktion kann der Spielstatus jederzeit gespeichert werden, auch wenn ein Spiel selbst keine nativen Savestate-Funktionen bietet. Es handelt sich um ein reines Wartungs-Update. Von Neuerungen ist in dieser Version nichts bekannt. Behoben werden viele Probleme, die Nutzer nach der Veröffentlichung von Kodi 20 Mitte Januar gemeldet hatten. Zudem gibt es ein Python Update auf Version 3.11.2. Der vollständige Changelog ist wie immer bei GitHub zu finden