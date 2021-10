Kodi 19.3 gestartet: Wichtiges Update für die Xbox-Version

Das ging nun überraschend schnell: Die alternative Multimedia-Heimkino-Software Kodi hat mit der Version 19.3 ein neues Update bekommen. Erst Anfang Oktober gab es eine Aktualisierung, nun folgen vor allem Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Wichtige Fehlerbehebungen Wir hatten einige Schwierigkeiten, die Xbox-Version zu veröffentlichen, da einige spezifische Plattformanforderungen für die 4k/HEVC-Wiedergabe erforderlich waren. Mit der Hilfe von @CelesAtXbox haben wir diese nun zur Zufriedenheit von Microsoft gelöst und können Kodi endlich in den Windows Store bringen.

Es gibt auch ein Problem mit einem abgelaufenen Zertifikat für 18.9 auf der Xbox, das diese Version für neue Installationen von der Plattform ausschließt, also ist der Zeitpunkt günstig, um das zu beheben.

Es gab ein seit Langem bestehendes Atmos-Audio-Problem auf allen Plattformen, die TrueHD-Passthrough unterstützen - wir wissen, dass dies die Leute schon seit einiger Zeit irritiert hat und wir konnten es jetzt beheben.

In Version 19.2 haben wir versehentlich einen Fehler eingeführt, der Airplay beeinträchtigt hat, den wir nun behoben haben.

Einige spielbezogene Fehlerbehebungen, insbesondere ein Controller-Fix und einige Shader-Probleme im Retroplayer.

Wir haben einen Fehler behoben, der die Vorschaubilder für gesehene Episoden betraf, wenn Episodenspoiler versteckt wurden.

Wir haben die Metadaten, die in Linux-App-Stores angezeigt werden, deutlich verbessert.

Dabei sind nun auch wichtige Anpassungen für die Xbox-Version von Kodi. Die Entwickler hatten einige Probleme mit der Xbox-Version identifiziert und auch für anderen Plattformen an Fehlerbehebungen gearbeitet. Das Ergebnis ist Kodi 19.3. Der Versionssprung 19.2 auf 19.3 verdeutlicht, dass es sich um ein umfangreiches Update handelt. Neue Funktionen sind aber nicht mit dabei. Die vollständige Liste der Änderungen kann auf der GitHub-Seite von Kodi nachgelesen werden . Wir haben uns das neue Update und die enthaltenen Verbesserungen angeschaut und die wichtigsten Änderungen am Ende des Beitrags angefügt.Das in der Vergangenheit unter der Bezeichnung Xbox Media Center, kurz XBMC, bekannte Media-Center-Programm erscheint seit Version 14 unter dem Namen Kodi. Die Software kann als umfassende Medienzentrale für Files, Musik und Fotos eingesetzt werden und steht derzeit für verschiedene Plattformen bereit. Dazu gehören neben Windows auch Android, Darwin (Linux), Rasberry Pi, macOS, iOS und tvOS. Das Update für Windows ist bereits im WinFuture Download-Bereich zu finden (Download-Button am Ende des Beitrags).