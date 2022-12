iPhone 14 Pro: Apple strich neue Grafikeinheit wegen Hitzeproblemen

Apple setzt beim iPhone 14 nur in den Pro-Modellen auf das neue SoC Apple A16 Bionic . Jetzt wurde bekannt, dass dieser Schritt wahrscheinlich mit Entwicklungsproblemen zusammen hängt, die auch verhinderten, dass der neue Chip eine stärkere Grafikeinheit bekam.

Apple wollte keine Hitzeprobleme riskieren

Apple

Wie das US-Magazin The Information unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Apple meldet, sollte der Apple A16 Bionic eigentlich mit einer neuen Grafikeinheit ausgestattet werden. Daraus wurde letztlich aber nichts, weil sich zu einem späten Zeitpunkt der Entwicklung herausstellte, dass das Gesamtpaket mit der neuen GPU zu viel Energie benötigt hätte.Daraus hätten sich um Umkehrschluss eine stärkere Hitzeentwicklung und damit verbunden auch Auswirkungen auf die Kühlung ergeben, heißt es in dem Bericht. Dem Vernehmen nach wollte man bei Apple aber verhindern, dass sich Hitzeprobleme ergeben, weshalb das Unternehmen in letzter Minute entschieden haben soll, beim A16 Bionic auf die eigentlich geplante neue, wohl deutlich stärkere Grafikeinheit, zu verzichten.Ursprünglich wollte Apple mit der neuen GPU unter anderem hardwarebasiertes Raytracing ermöglichen und eine Reihe weiterer nicht bekannter Neuerungen umsetzen. Einer der Gründe für diesen "noch nie dagewesenen Fall" soll darin bestehen, dass Apples Chip-Team derzeit Probleme hat, seine Führungsrolle in diesem Bereich zu erhalten.Ursache dafür sind angeblich personelle Veränderungen, hatten zuletzt doch einige führende und höchst erfahrene Entwickler Apple verlassen. Inwiefern nun Verbesserungen im Hinblick auf Grafik für den Apple A17 Bionic zu erwarten sind, ist natürlich vollkommen offen. Im A16 steckt jedenfalls wohl nicht ohne Grund noch die gleiche GPU wie in dessen Vorgänger.