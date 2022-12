Mann vor Apple Store überfallen: iPhones für fast 100.000 Dollar geklaut

In New York City soll ein Mann nach einem wirklich sehr großen Einkauf im größten Apple-Store der Stadt überfallen worden sein, wobei ihm angeblich iPhones im Wert von knapp 100.000 US-Dollar geraubt wurden. Es gibt allerdings einige zweifelhafte Details.

300 iPhone 13 zum Wiederverkauf in drei Tüten

Laut einem Bericht des New Yorker Radiosenders 1010Wins , welcher sich wiederum auf Informationen des New York Police Department (NYPD) stützen soll, wurde in dieser Woche ein Mann nach dem Verlassen des Apple Stores in der 5th Avenue einer großen Zahl von iPhones beraubt.Der Mann habe bei seinem Besuch in dem Apple-Store insgesamt rund 300 iPhone 13-Modelle erworben, die er als Wiederverkäufer an seine Kunden bringen wollte. Die Geräte seien von Mitarbeitern des Stores in drei Tüten verpackt worden.Nach dem Verlassen des Geschäfts sei der Mann dann an seinem Auto von zwei Räubern angegriffen worden, gegen die er sich zur Wehr setzte und dabei verletzt wurde. Im Anschluss seien die Angreifer in einem Auto mit einer der drei Tüten voller iPhones geflohen. Insgesamt sollen so Geräte im Wert von fast 100.000 Dollar entwendet worden sein. Der Gesamtwert des Großeinkaufs im Apple Store soll rund 300.000 Dollar betragen.Rund um den Fall gibt es einige kuriose Details, die das Ganze fragwürdig erscheinen lassen. Einerseits ist die hohe Zahl der Geräte, die das Opfer des Falls erworben haben soll, enorm hoch. Es ist fraglich, ob der Apple Store tatsächlich derartige Mengen an Geräten "in einem Rutsch" verkauft, zumal Apple eigentlich spezielle Abteilungen für den Vertrieb an kleine Unternehmen hat.Hinzu kommt, dass der Überfall um 1:45 Uhr morgens stattgefunden haben soll. Der Mann habe den Store, welcher 24 Stunden am Tag geöffnet ist, absichtlich zu einer solch ungewöhnlichen Uhrzeit für seinen Großeinkauf genutzt, um nicht Gefahr zu laufen, überfallen zu werden, so der Bericht.