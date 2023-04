Apple Wetter-App fällt aus: Daten bei vielen Nutzern nicht aktuell

Bei Apple kommt es aktuell zu Problemen mit der Übermittlung aktueller Wetterdaten über die Wetter-App. Der Dienst, der eng mit iOS verzahnt ist und auch von Apps anderer Anbieter genutzt wird, scheint von einem großflächigen Ausfall betroffen.

Von Apple Karten bis iPhone Widgets: aktuelle Wetterdaten fehlen

Apple untersucht schon

Zusammenfassung Wetter-App von Apple aktuell gestört

iOS 16.4 Update als mögliche Ursache

Widgets, Karten & Apple Watch betroffen

Nutzerberichte & Apple Hinweis

Störungen auch für deutsche Nutzer

Ursache noch unklar, kein einheitliches Bild

Ausfall bringt Probleme im Apple-Ökosystem

Ob auf iPhone und iPad oder Apple Watch und Mac: Apple hat seine Wetter-App über alle Produkte hinweg tief integriert. Neben der Anzeige von Wetter-Daten für Nutzer liefert die Anwendung im Hintergrund entsprechende Informationen auch an andere Apps und Dienste weiter. Ein Ausfall bringt also mit sich, dass es an vielen Stellen im Apple-Ökosystem klemmen kann. Wie MacRumors berichtet, mehren sich seit kurzem Nutzerberichte zu genau solchen Problemen.Die meisten dieser Berichte sind wohl mit dem kürzlichen Release von iOS 16.4 in Verbindung zu bringen. Demnach kommt es nach dem Update in den letzten Tagen zu Ausfällen bei der Übermittlung aktueller Wetterdaten. Beispiele für mögliche Folgen, über die betroffene Nutzer berichten: Wetter-Widgets auf iPhones bleiben leer, Wetterangaben auf Apple Karten fehlen und Apps auf der Apple Watch liefern veraltete Angaben.Neben den Nutzerberichten zu Fehlern und Ausfällen liefert auch Apple seit Kurzem einen Hinweis darauf, dass der Wetter-Dienst gestört ist. Auf der System-Status-Seite der Dienste ist der Punkt "Wetter" mit einem "Problem" markiert. In einem Update von heute schreibt der Konzern, dass der Service aktuell nur langsam funktionieren oder ganz ausfallen kann. Genaue Angaben zu der Verbreitung des Problems fehlen, von der Störungen sind demnach "einige Nutzer" betroffen. Heise schreibt in einer kurzen Analyse, dass man das Fehlen von aktuellen Wetterdaten auch für deutsche Nutzer nachvollziehen konnte. Allerdings: ein einheitliches klares Bild, wann und für wenn die Wetter-App keine Daten liefert, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zeichnen.