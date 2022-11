Black Friday mit Aqara: Die Smart-Home-Schnäppchen bei Amazon

Der Black Friday 2022 ist der beste Tag, sein Smart Home günstig mit neuen Gadgets zu bestücken. Aqara bietet dafür bei Amazon eine Vielzahl von Produkten an, vom smarten Thermostat über Bewegungsmelder und Lichtschalter bis hin zu Steckdosen und vielen Sensoren.

Schluss mit den Energiefressern, jetzt smart werden!

Energiesparen dank Smart Home: Aqara liefert den Grundstein

Viele Möglichkeiten: Die Erweiterung des Aqara Smart Home

Noch heute aufrüsten und sparen!

In Zeiten steigender Energiekosten richtet sich der Blick immer mehr auf Smart-Home-Produkte , die dabei helfen, unseren Alltag zu erleichtern und gleichzeitig sinnlose Gas- und Stromfresser aus dem eigenen Haushalt zu entfernen. Es ist das vergessene Licht im Badezimmer, das Standby der Spielekonsole, die Heizung bei offenem Fenster oder auch der blinkende und funkende WLAN-Router in der Nacht, die unsere Rechnungen unnötig in die Höhe treiben. Doch wir Menschen sind vergesslich, die Routinen in einem Smart Home nicht.Aus diesen und vielen weiteren Gründen sollte man schnellstmöglich umsatteln und sein Zuhause mit einfachen Mitteln modernisieren. Am besten mit einem modularen Smart-Home-System, das sich schnell und zudem günstig erweitern lässt und gleichzeitig mit allen wichtigen Sprachassistenten kompatibel ist - Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit samt Siri. Zu den beliebtesten Herstellern in diesem Bereich gehört Aqara.Der einfachste Weg, um Strom zu sparen, führt über eine Kombination von smarten Steckdosen inklusive Leistungsüberwachung und Bewegungssensoren. So schalten sich Lampen automatisch, per Sprachsteuerung oder App ein und genauso einfach wieder aus. Schließlich muss das Licht im Wohnzimmer, im Flur oder in der Küche nicht unnötig brennen, wenn sich niemand in den Räumen aufhält.Aqaras Produkte überzeugen dahingehend mit einer einfachen Installation, die selbst für Laien verständlich ist. Ein Elektriker wird nicht benötigt, denn selbst Smart-Home-Produkte wie der Aqara Bewegungsmelder sind batteriebetrieben, versprechen eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Jahren und können so frei im Haus verteilt werden. Dabei gilt: Einmal konfigurieren und es funktioniert - ohne Wartung oder nervige Einstellungen.Neben der Aqara Smart-Steckdose und dem Bewegungssensor wird der Aqara Hub benötigt. Er dient als zentrale Funkstation für bis zu 128 Aqara Smart-Home-Geräte, die über die Aqara Home-App verwaltet werden. Durch die Kompatibilität zu den Systemen von Amazon, Google und Apple können wir zudem sämtliche Routinen, Zeitpläne, Auslöser und Co. in nahezu allen Ökosystemen verwenden, sei es für die Steuerung via Alexa und Echo-Lautsprecher oder per Siri und dem HomePod. Aqara gehört zu den wenigen Unternehmen, die uns nicht einschließen, sondern offen für alle Plattformen sind.Durch die Kompatibilität lassen sich viele verschiedene Ökosysteme kombinieren. Wer bereits smarte Glühbirnen, LED-Lampen oder ZigBee-zertifizierte Smart-Home-Produkte anderer Hersteller besitzt und diese via Alexa, Google Assistant oder Siri verwaltet, der kann diese mit Aqaras Bewegungsmelder und Sensoren verbinden.Wer mit einer simplen Steckdosen- und Bewegungsmelder-Kombination von Aqara startet, wird bald Blut geleckt haben und sein Smart Home auf die nächste Stufe heben wollen. Dabei empfehlen wir unter anderem einen Blick auf die Aqara Wandschalter , die mit etwas technischem Geschick klassische Lichtschalter für Deckenlampen und Co. ersetzen und so neben der physischen auch eine Fernsteuerung ermöglichen.Mit dem smarten Heizungsthermostat Aqara E1 können wir jetzt auch unsere Gasrechnung senken und das zu einem geringen Anschaffungspreis von nur 59,99 Euro. Das neue Gadget unterstützt Routinen, Geofencing und kann optimal in Einklang mit weiteren Aqara-Produkten gebracht werden, zum Beispiel Tür- und Fenstersensoren und jene zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit.Ganz ohne den Einsatz von Werkzeug bietet Aqara zudem kabellose Lichtschalter und einfache Mini-Knöpfe an, um Aktionen im Smart Home auszulösen oder auch um die altmodische Türklingel zu ersetzen. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos.