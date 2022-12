Hathor Dual Gaming PC: Intel & CLX stopfen zwei PCs in ein Gehäuse

Intel und der Systembuilder CLX aus den USA stecken einen PC in einen PC. Die beiden Partner kommerzialisieren einen vor einiger Zeit noch als reines Konzept präsentierten Ansatz, der zwei Gaming-taugliche PCs in einem handelsüblichen Tower-Gehäuse kombiniert.

High-End-Version des Intel NUC 12 Extreme Compute Element integriert

Der amerikanische PC-Anbieter CLX hat einen neuen, in vielerlei Hinsicht anpassbaren Gaming-PC mit der Bezeichnung "Hathor" vorgestellt , bei dem ein Intel Compute Element und ein ganz normales High-End-Mainboard im gleichen Gehäuse zusammengebracht werden.Der Hersteller spricht von einem "Duo Gaming PC" und wirbt damit, dass zwei Spieler parallel zocken können, ohne zwei separate PC-Gehäuse unter dem Schreibtisch unterbringen zu müssen. Gleichzeitig verspricht CLX auch, dass der "Hathor" die maximale Leistung eines High-End-Desktops bietet, aber dank des zusätzlich integrierten zweiten Rechners viel Leistung für Streaming oder andere Aufgaben im gleichen Gehäuse bietet.Unterhalb des ITX-basierten Mainboards im oberen Bereich des Gehäuses, auf dem eine High-End-Zusatzgrafikkarte der Nvidia RTX 40-Serie mit einem Intel Core i9-Prozessor der 13. Generation und maximal 64 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einer schnellen SSD untergebracht wird, steckt darunter auch noch ein Intel Compute Element.Auf dieser als Steckkarte gestalteten Plattform sitzt maximal ein Intel Core i9-12900 Prozessor zusammen mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und einer schnellen SSD sowie einer integrierten Intel Xe-GPU. Die Energieversorgung beider Rechner im gleichen Gehäuse erfolgt mittels eines 1600-Watt-Netzteils, wofür ein entsprechendes Träger-Board eingebaut ist, auf dem das Intel NUC 12 Extreme Compute Element sitzt.Die Kühlung erfolgt mit einer Kombination aus Luft- und Flüssigkühlung. Wer sich für den CLX Hathor Duo Gaming PC interessiert, muss tief in die Tasche greifen. Der Einstiegspreis liegt bei enormen 4000 Dollar, wobei in diesem Preis noch keine Zusatzgrafikkarte für den regulären PC-Teil in dem kombinierten System enthalten ist. Intel und CLX hatten das Konzept im Oktober erstmals präsentiert. War damals noch unklar, ob ein kommerzieller Vertrieb erfolgen soll, ändert sich dies, denn der "Hathor" kann ab sofort regulär geordert werden.