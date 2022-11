Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Dezember 2022

Der Dezember steht vor der Tür und damit auch die (angeblich) besinnliche Zeit. Amazon Prime Video "beschenkt" uns mit mehr als 40 neuen Filmen und Serien, viele davon haben erwartungsgemäß ein weihnachtliches Motto. Doch auch Actionfans kommen auf ihre Kosten.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Dezember 2022

Promised Neverland - Staffel 2 ab 01. Dezember

The Good Doctor - Staffel 4 ab 01. Dezember

S.W.A.T - Staffel 4 ab 01. Dezember

My Little Pony: Pony Life - Staffel 1 ab 01. Dezember

Friedliche Weihnachten - Staffel 1 ab 09. Dezember

PJ Masks - Staffeln 3 & 4 ab 16. Dezember

Tom Clancy's Jack Ryan - Staffel 3 ab 21. Dezember

Rentnercops - Staffel 5 ab 23. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme im Dezember 2022

Mein Schatz, unsere Familie und ich ab 01. Dezember

Naked Singularity ab 01. Dezember

Christmas Tale ab 01. Dezember

The Sacrifice - Um jeden Preis ab 01. Dezember

Your Christmas Or Mine? ab 02. Dezember

The Conjuring: Im Bann des Teufels ab 02. Dezember

Appaloosa ab 03. Dezember

Tatsächlich Liebe ab 05. Dezember

The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten ab 07. Dezember

Something From Tiffany's ab 09. Dezember

Tom und Jerry - der Film ab 09. Dezember

Hawa ab 09. Dezember

Brokeback Mountain ab 12. Dezember

Thale ab 13. Dezember

Magnolia ab 13. Dezember

Fast & Furious 9 ab 14. Dezember

Vigilante - bis zum letzten Atemzug ab 15. Dezember

Nanny ab 16. Dezember

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ab 16. Dezember

About Fate ab 16. Dezember

Kaltes Land ab 17. Dezember

Superintelligence ab 19. Dezember

One Of These Days ab 19. Dezember

Homecoming ab 22. Dezember

In The Heights ab 23. Dezember

All My Life - Liebe, als gäbe es kein Morgen ab 23. Dezember

Reiterhof Wildenstein 4 ab 24. Dezember

Elizabeth - Das Leben einer Königin ab 25. Dezember

Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachsen ab 26. Dezember

Abikalypse ab 26. Dezember

Die Schnecke und der Buckelwal ab 26. Dezember

Space Jam: A New Legacy ab 30. Dezember

Wildcat ab 30. Dezember

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Vorweihnachtszeit und das Fest selbst fallen in die dunkelste und auch nicht die wärmste Zeit des Jahres, da liegt natürlich nichts näher als sich auf der Couch zusammen zu kuscheln und den Fernseher einzuschalten. Wer Amazon Prime Video als Streaming-Dienst nutzt, der kann jede Menge neuer oder neu hinzugekommener Filme und Serien finden, die "Christmas" im Titel haben oder auf sonstige Weise Weihnachtsklassiker sind.Dazu zählen "Christmas Tale", "Your Christmas Or Mine?" und "The Conjuring: Im Bann des Teufels" (Ok, letzteres vielleicht auch nicht) sowie "Tatsächlich Liebe" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Es gibt auch jede Menge neuer Filme für die ganze Familie, darunter "Tom und Jerry - der Film", "Space Jam: A New Legacy" und "The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten".Wen die Jagd nach Weihnachtsgeschenken eher stresst und der sich lieber etwas Action zur Beruhigung der Nerven wünscht, der wird aber auch nicht enttäuscht. Denn ab 21. Dezember ist die dritte Staffel von "Tom Clancy's Jack Ryan" zu sehen, bereits am 1. Dezember startet Staffel 4 von S.W.A.T. Rasantes Filmhighlight der Vorweihnachtszeit ist zweifellos Fast & Furious 9, der neueste Teil der Actionreihe ist ab 14. Dezember zu sehen.Amazon hat die Kosten für Prime-Mitgliedschaften erhöht. Wer sich aktuell für ein Jahresabo samt Probemonat entscheidet, erhält dieses zum Preis von 89,90 Euro pro Jahr.