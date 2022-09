Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Oktober 2022

Im Oktober werden mehr als 30 neue Filme und Serien auf Prime Video anlaufen, wie Amazon jetzt bestätigt. Zu den Highlights zählen The Peripheral, The Devil's Hour, A Star is Born, Spencer und The Purge. Wir zeigen euch alle Neustarts und Termine im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Oktober 2022

The Peripheral S1 ab 21. Oktober

Die Maus - Best Of in HD: Die Maus und ihre Freunde! S1 ab 22. Oktober

Bobo Siebenschläfer: Die neuen Abenteuer von Bobo S4 ab 22. Oktober

The Devil's Hour S1 ab 28. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme im Oktober 2022

A Star Is Born ab 1. Oktober

The Wolf of Snow Hollow ab 1. Oktober

The Sacrifice - Um jeden Preis ab 1. Oktober

The King's Daughter ab 1. Oktober

London Has Fallen ab 2. Oktober

Jim Knopf und die Wilde 13 ab 2. Oktober

Küss mich, Mistkerl! ab 3. Oktober

The Birthday Cake ab 5. Oktober

Catherine Called Birdy ab 7. Oktober

ES Kapitel 2 ab 9. Oktober

Four Good Days ab 10. Oktober

Spencer ab 13. Oktober

Whiteout ab 13. Oktober

Ida Red ab 16. Oktober

Extreme Rage ab 17. Oktober

Argentina, 1985 ab 21. Oktober

The Purge - Die Säuberung ab 22. Oktober

Cortex ab 23. Oktober

The Kitchen - Queens of Crime ab 23. Oktober

Cicero-Zwei Leben eine Bühne ab 24. Oktober

Beyond The Infinite Two Minutes ab 26. Oktober

Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! ab 24. Oktober

Mainstream ab 27. Oktober

Tim Burtons Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche ab 28. Oktober

Judas And The Black Messiah ab 29. Oktober

Godzilla vs. Kong ab 29. Oktober

Der Distelfink ab 30. Oktober

Für den Oktober kündigt Amazon Prime Video lediglich vier neue Serien an, zwei davon aus eigener Produktion. Unter anderem startet das Science-Fiction-Drama The Peripheral mit Chloë Grace Moretz in die erste Staffel, dicht gefolgt vom britischen Serien-Thriller The Devil's Hour mit Jessica Raine (Call the Midwife) und Peter Capaldi (Doctor Who). Weiterhin hat Amazon zwei neue Original-Filme im Gepäck, das Historiendrama Argentina, 1985 und die Mittelalter-Comedy Catherine Called Birdy mit Bella Ramsey (Game of Thrones).Während die Rezensionen zu Amazons Eigenproduktionen noch ausstehen, konnte sich der Online-Händler einige namhafte Blockbuster für Prime Video sichern - wenn auch nur zeitexklusiv. Prime-Kunden können sich zum Beispiel auf Filme wie Godzilla vs. Kong, Spencer, A Star is Born, Es Kapitel 2, Whiteout, The Purge und Tim Burton's Corpse Bride freuen. Darüber hinaus werden Streifen wie Bullet Train, The Survivor oder The Invitation im Oktober zum Kauf oder gar zum Ausleihen zur Verfügung stehen.Amazon hat die Kosten für Prime-Mitgliedschaften erhöht. Wer sich aktuell für ein Jahresabo samt Probemonat entscheidet, erhält dieses zum Preis von 89,90 Euro pro Jahr.