Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Dezember 2022

Der Streaming-Dienst Netflix kündigt für Dezember mehr als 90 Neustarts an. Zu den Film- und Serien-Highlights gehören unter anderem Knives Out 2 (Glass Onion), Pinocchio, The Witcher: Blood Origin, Brooklyn Nine-Nine und Paradise PD. Hier findet ihr alle Termine.

Netflix: Neue Serien im Dezember 2022

Sackgasse ab 1. Dezember

Immer für dich da: Staffel 2 ab 2. Dezember

Hot Skull ab 2. Dezember

My Unorthodox Life: Staffel 2 ab 2. Dezember

La flor más bella ab 7. Dezember

Smiley ab 7. Dezember

Ich hasse Weihnachten ab 7. Dezember

Finger weg! (USA): Staffel 4 ab 7. Dezember

Haus des Geldes: Korea Teil 2 ab 9. Dezember

Wie man Weihnachten verhunzt ab 9. Dezember

Traumhaus-Makeover: Staffel 4 ab 9. Dezember

CAT ab 9. Dezember

Behind Every Star ab 13. Dezember

Raus aus der Single-Hölle: Staffel 2 ab 13. Dezember

Glitter ab 14. Dezember

Ein Sturm zu Weihnachten ab 16. Dezember

The Recruit ab 16. Dezember

Paradise PD: Teil 4 ab 16. Dezember

Far From Home ab 16. Dezember

Cook at all Costs ab 16. Dezember

Summer Job ab 16. Dezember

Dance Monsters ab 16. Dezember

Emily in Paris: Staffel 3 ab 21. Dezember

Alice in Borderland: Staffel 2 ab 22. Dezember

¡Dale, dale, dale! ab 23. Dezember

The Witcher: Blood Origin ab 25. Dezember

O Cangaceiro do Futuro ab 25. Dezember

Verwechselt: Staffel 3 ab 25. Dezember

Treason ab 26. Dezember

Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich: Staffel 2 ab 29. Dezember

Chicago Party Aunt: Teil 2 ab 30. Dezember

Machos alfa ab 30. Dezember

Königin des Südens: Staffel 3 ab 30. Dezember

The Circle: USA: Staffel 5 ab 28. Dezember

My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy - Bald verfügbar

The Glory - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Dezember 2022

Troll ab 1. Dezember

Qala ab 1. Dezember

Lady Chatterleys Liebhaber ab 2. Dezember

Scrooge: Ein Weihnachtsmusical ab 2. Dezember

Warriors of Future ab 2. Dezember

Lieferung vor Weihnachten ab 6. Dezember

Ardiente paciencia ab 7. Dezember

Matrimillas ab 7. Dezember

Guillermo del Toros Pinocchio ab 9. Dezember

I Believe in Santa ab 14. Dezember

The Big 4 ab 15. Dezember

BARDO, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten ab 16. Dezember

Özel Ders - Privatunterricht ab 16. Dezember

Nicht so fröhliche Weihnachten ab 20. Dezember

Disconnect: The Wedding Planner ab 21. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery ab 23. Dezember

Roald Dahls Matilda - Das Musical ab 25. Dezember

7 Donne e un Mistero ab 28. Dezember

Ein Abend im Kindergarten ab 28. Dezember

Happy Nous Year ab 28. Dezember

Weißes Rauschen ab 30. Dezember

Netflix: Neue Comedy Specials im Dezember 2022

Sebastian Maniscalco: Is It Me? ab 6. Dezember

Tom Papa: What A Day! ab 13. Dezember

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery ab 15. Dezember

Mathieu Dufour at Bell Centre ab 22. Dezember

Vir Das: Landing ab 25. Dezember

Chelsea Handler: Revolution ab 27. Dezember

Best of Stand Up 2022 ab 31. Dezember

Netflix: Neue Dokumentationen im Dezember 2022

Der maskierte Betrüger ab 1. Dezember

"Sr." ab 2. Dezember

Die Elefantenflüsterer ab 8. Dezember

Am hellichten Tag: Mord in Navarte ab 8. Dezember

Last Chance U: Basketball: Staffel 2 ab 13. Dezember

Kangaroo Valley ab 14. Dezember

Geh nicht ran: Der Fall des Telefonbetrügers ab 14. Dezember

Der Vulkan: Rettung von Whakaari ab 16. Dezember

I AM A KILLER: Staffel 4 ab 21. Dezember

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Dezember 2022

Mighty Express: Das große Rennen ab 5. Dezember

The Boss Baby: Weihnachtsbonus ab 6. Dezember

Sonic Prime ab 15. Dezember

Brown and Friends ab 29. Dezember

Sommer im Cielo Grande: Staffel 2 ab 30. Dezember

Netflix: Neue Animes im Dezember 2022

JoJo's Bizarre Adventure STONE OCEAN - Folgen 25-38 ab 1. Dezember

Lookism ab 8. Dezember

Dragon Age: Absolution ab 9. Dezember

Gudetama: An Eggcellent Adventure ab 13. Dezember

Violet Evergarden: Erinnerungen ab 15. Dezember

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - Teil 1 ab 20. Dezember

Netflix: Neue Lizenztitel im Dezember 2022

Christmas Time Is Here ab 1. Dezember

S.W.A.T.: Staffel 4 ab 1. Dezember

Der Fall Richard Jewell ab 5. Dezember

Club der magischen Dinge ab 8. Dezember

Todeszug nach Yuma ab 14. Dezember

Drinking Buddies ab 15. Dezember

Die Goldfische ab 21. Dezember

The Way Back - Der lange Weg ab 26. Dezember

A Quiet Place Part II ab 30. Dezember

Brooklyn Nine-Nine: Staffel 8 ab 30. Dezember

Die kalte Jahreszeit bricht an, Hochkonjunktur für Netflix . Beinahe 100 Filme und Serien gehen hier im Dezember auf Sendung. Dabei stellt der Streaming-Dienst vor allem seine Eigenproduktionen in den Mittelpunkt, zum Beispiel Glass Onion - der zweite Teil der Knives Out-Reihe mit Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista und vielen weiteren namhaften Hollywood-Größen. Darüber hinaus startet das The Witcher Spin-Off Blood Origin, dessen Geschichte 1200 Jahre vor der beliebten Fantasy-Serie startet.Weiterhin können sich Netflix-Abonnenten auf neue Folgen von Paradise PD, Emily in Paris und Haus des Geldes: Korea freuen. Auf Interesse dürfte auch Guillermo del Toros Stop-Motion-Adaption von Pinocchio stoßen, im Original synchronisiert unter anderem von Ewan McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton und Finn Wolfhard. Zu guter Letzt sollten der asiatische Sci-Fi-Hit Warriors of Future, die achte Staffel von Brooklyn Nine-Nine und der Todeszug nach Yuma im Dezember-Aufgebot von Netflix Beachtung finden.