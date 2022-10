Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im November 2022

Mehr als 30 neue Filme und Serien kündigt Amazon Prime Video für den November an. Zu den Highlights unter den Neustarts gehören Joker, Die Discounter, Split, Love Addicts, Good Night Oppy und Mammals. Wir verschaffen euch einen Überblick über alle Neustarts.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im November 2022

Die Maus - Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus S1 ab 01. November

Mammals S1 ab 11. November

Die Discounter S2 ab 11. November

Love Addicts S1 ab 30. November

Golden Boy S1 ab 20. November

Amazon Prime Video: Neue Filme im November 2022

Viele Grüße vom Weihnachtsmann ab 02. November

Träume sind wie wilde Tiger ab 03. November

Der Liebhaber meines Mannes ab 04. November

Lego Monkey Kid: Die Rache Der Spider Queen ab 04. November

Overdose ab 04. November

The Sordid Tale of Fifa ab 04. November

The Little Things ab 05. November

A Score to Settle ab 06. November

TKKG ab 07. November

Separation ab 10. November

Fröhliche Weihnachten ab 15. November

Die Gebrüder Weihnachtsmann ab 15. November

Liebe und andere Turbulenzen ab 16. November

Sachertorte ab 18. November

The People We Hate at the Wedding ab 18. November

Joker ab 20. November

Scary Stories to Tell in the Dark ab 20. November

Time for Me to Come Home for Christmas ab 20. November

Split ab 23. November

Good Night Oppy ab 23. November

No Sudden Move ab 26. November

Together ab 27. November

I Am Zlatan ab 28. November

Willy's Wonderland ab 28. November

Embattled ab 29. November

Die Beilight Saga: Breaking Wind - Bis(s) einer heult ab 30. November

Prime-Mitglieder sehen im November eine Vielzahl an Amazon-Eigenproduktionen, auch aus dem deutschen Raum. Unter anderem kündigt der Streaming-Dienst die Premiere der Comedyserie Love Addicts mit Annette Frier als Therapeutin für Liebesprobleme an, während bereits früher im Monat die zweite Staffel von Die Discounter anläuft. Zudem schlüpft Late-Night-Moderator James Corden in Mammals in die Rolle eines Sternekochs, "dessen Welt zusammenbricht".Zu den Film-Highlights zählen hingegen das Original-Drama Der Liebhaber meines Mannes mit Harry Styles und Emma Corrin sowie die Komödie The People We Hate at the Wedding mit Kristen Bell. Statt Sci-Fi gibt es mit Good Night Oppy zudem eine spannende Doku über den Mars-Rover Opportunity und seine Mission auf dem roten Planeten. Zeitexklusiv sichert sich Amazon weiterhin Blockbuster wie Joker und Split, bevor man bereits im November mit diversen Weihnachtsfilmen für die Winterstimmung sorgt.Amazon hat die Kosten für Prime-Mitgliedschaften erhöht. Wer sich aktuell für ein Jahresabo samt Probemonat entscheidet, erhält dieses zum Preis von 89,90 Euro pro Jahr.