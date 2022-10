Jack Ryan: Amazon zeigt den offiziellen Trailer zu Staffel 3 der Serie

Die Thriller-Serie Jack Ryan kehrt am 21. Dezember 2022 mit Staffel 3 zu Amazon Prime Video zurück. Zwar ist der Termin schon seit ein paar Wochen bekannt, auf einen Trailer mussten Fans der Action-Serie bislang aber noch warten. Ebendiesen hat Amazon nun nachgereicht, zu sehen gibt es rund zwei Minuten aus den neuen Folgen.In Staffel 3 wird Jack Ryan (gespielt von John Krasinksi) in eine Verschwörung verwickelt und befindet sich anschließend auf der Flucht: Einerseits wird der Top-Agent nämlich von seinen Kollegen der CIA gejagt und andererseits ist auch eine international agierende Verbrecherbande hinter ihm her, die er zuvor hat auffliegen lassen. Ryan bleibt daher nichts anderes übrig, als selbst in den Untergrund abzutauchen.Wie der nun veröffentlichte Trailer verrät, muss Jack Ryan bei seiner Flucht durch Europa die Pläne zum Wiederaufbau der Sowjetunion durchkreuzen und den Ausbruch des dritten Weltkriegs verhindern.In den acht neuen Folgen gibt es für Jack Ryan somit einiges zu tun. Eine vierte und dann wohl auch finale Staffel befindet sich allerdings auch schon in der Planung.