Amazon Prime Video: Alle neuen Filme und Serien im August 2022

Amazon kündigt seine Prime Video-Neustarts für den kommenden Monat an. Im August werden Prime-Kunden allerdings nur mit 20 neuen Filmen und Serien versorgt. Darunter A League of Their Own, Samaritan, Dreizehn Leben und Die Tribute von Panem. Hier findet ihr alle Termine.

Dreizehn Leben: Offizieller Trailer zum neuen Prime Video-Film

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im August 2022

All Or Nothing: Arsenal - Staffel 1 ab 4. August

A League Of Their Own - Staffel 1 ab 12. August

Making The Cut - Staffel 3 ab 19. August

Schickeria - Staffel 1 ab 19. August

The Walking Dead - Staffel 11 ab 22. August

Amazon Prime Video: Neue Filme im August 2022

Die Maske ab 1. August

Flucht aus Pretoria ab 1. August

Dreizehn Leben ab 5. August

The Hunger Games Franchise ab 5. August

Annabelle Comes Home ab 7. August

Synchronic ab 8. August

The Tax Collector ab 8. August

Passion Simple ab 9. August

Rocca Verändert Die Welt ab 15. August

Benedetta ab 15. August

Annette ab 16. August

First Love ab 19. August

Samaritan ab 26. August

Untrapped: The Story of Lil Baby ab 26. August

Texas Chainsaw Massacre: The Beginning ab 31. August

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Trotz des überschaubaren Programms dürften die August-Highlights von Prime Video für gute Unterhaltung sorgen. Unter anderem legt Amazon mit A League of Their Own (dt. Eine Klasse für sich) die Baseball-Dramedy von Penny Marshall aus dem Jahr 1992 als Serie neu auf. Außerdem ist Sylvester Stallone im Action- bzw. Sci-Fi-Streifen Samaritan zu sehen und mit dem Die Tribute von Panem-Franchise sichert man sich die vier Filme The Hunger Games, Catching Fire und Mockingjay Teil 1 und 2 zeitexklusiv.Darüber hinaus startet das Amazon-Original Dreizehn Leben, das die wahre Geschichte rund um die Rettungsaktion einer thailändischen Fußballmannschaft aus der Tham Luang-Höhle erzählt. Vor der Kamera standen unter anderem Colin Farrell, Joel Edgerton und Viggo Mortensen. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die dritte Staffel von Making the Cut mit Heidi Klum sowie die Dokumentationen über den Fußballclub Arsenal und den Rapper Lil Baby. Ebenso sind Adam Driver und Marion Cotillard im Romantik-Drama Annette zu sehen.Amazon wird ab dem 15. September die Kosten für Prime-Mitgliedschaften erhöhen. Wer sich vor diesem Stichtag für ein Jahresabo samt Probemonat entscheidet, erhält dieses für ein Jahr zum alten Preis von 69 Euro anstelle der zukünftig fälligen 89,90 Euro.