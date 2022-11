E-Book-Piraterie: Z-Library jetzt auch nicht mehr via Tor erreichbar

Anfang November haben US-Behörden die illegale Bibliothek Z-Library geschlossen oder besser gesagt nahezu alle Domains des Angebots beschlagnahmt. Über das Tor-Netzwerk war Z-Library aber nach wie vor erreichbar. Doch das ist seit Kurzem nicht mehr möglich.

Auch über Tor nicht mehr erreichbar

Mit rund zwölf Millionen Büchern ist die Z-Library die größte Sammlung von illegal kopierten E-Books im Internet, seit Kurzem muss man aber wohl von "war" sprechen. Denn vor gut zwei Wochen haben die US-amerikanische Bundespolizei Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Department of Justice (DoJ) mehr als 240 Domains beschlagnahmt.Dies bedeutet, dass die Z-Library auf reguläre Weise über den Browser bzw. das offene Web nicht mehr erreichbar war. Wer dennoch an die Bücher der Piraterie-Bibliothek kommen wollte, dem konnte das aber noch gelingen, und zwar mithilfe des Tor-Netzwerks. Das war auch nach der Verhaftung eines russischen Pärchens, das hinter Z-Library stehen soll, der Fall und deutete darauf hin, dass am Betrieb der illegalen Bibliothek auch andere beteiligt sind.Doch wie TorrentFreak berichtet, hat sich Z-Library in den vergangenen Stunden und Tagen auch aus dem sogenannten Dark Web verabschiedet. Denn alle, die versuchen, die .onion-Domains zu erreichen, müssen erfahren, dass dies derzeit oder vielleicht sogar auf Dauer nicht mehr möglich ist. Momentan bekommen Nutzer die folgende Nachricht: "Onionsite nicht gefunden. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Onionsite offline ist. Wenden Sie sich an den Onionsite-Administrator."Es ist derzeit nicht bekannt, ob dahinter "nur" technische Probleme stehen oder ob irgendwelche Behörden etwas damit zu tun haben. Komplett unerreichbar ist Z-Library deshalb auch nicht, denn über das Invisible Internet Project (I2P) kann man auf die Piraterie-Bibliothek noch zugreifen. Laut TorrentFreak basiert I2P auf Peer-to-Peer und zielt darauf ab, ein unzensierbares, anonymes und sicheres Kommunikationssystem zu sein.