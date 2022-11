Uploaded.net: Einst gefürchteter Filehoster macht kurzfristig Schluss

Uploaded.net dürfte vielen Piraten ein Begriff sein, der Filehoster gehörte einst zu den großen Namen der Szene und stand auf einer Stufe mit Angeboten wie Megaupload und Rapidshare. Doch in bereits wenigen Tagen gibt es das Aus, und zwar ohne viel Vorwarnung für legale Nutzer.

"Nachfolger" von Megaupload und Rapidshare

Filehoster wie Uploaded.net wurden und werden zwar zu einem signifikanten Teil als herkömmliche Cloud-Speicher legal genutzt, ein beträchtlicher Teil des Traffics stammt(e) aber aus illegalen Inhalten, die dort gespeichert und zum allgemeinen Download angeboten wurden. Die Anbieter dieser Dienste kommen Löschanfragen zwar durchaus nach, im Prinzip lebt man aber davon, dass Filme und Serien eben lange genug online sind und Piraten so viel herunterladen, dass sie kostenpflichtige Premium-Zugänge buchen.Dazu zählte auch zweifellos Uploaded.net, das lange Zeit die Lücke füllte, die nach dem Aus von Megaupload und dem In-die-Knie-Zwingen von Rapidshare entstanden ist. Deshalb verwundert es nicht, dass der 2005 gegründete und 2012 von der Schweizer Cyando AG gekaufte Filehoster im Jahr 2015 auf rund 100 Millionen Visits pro Monat kam.In den vergangenen Jahren war Uploaded aber nur noch ein Schatten seiner selbst und die Betreiber ziehen nun einen ziemlich kurzfristig angesetzten Schlussstrich. Denn wie TorrentFreak berichtet, wurden Nutzer dieser Tage per E-Mail informiert, dass Uploaded bereits morgen schließen wird.Kunden wird empfohlen, umgehend Daten zu sichern, da diese andernfalls für immer weg sind. Details liefert die Mail nicht, warum man Uploaded schließt: "Es tut uns sehr leid, aber leider ist die Situation so, dass Uploaded.net geschlossen werden muss. Die Geschäftsführung wird Sie in den nächsten Tagen mit allen weiteren Informationen zu Ihrem Konto kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis und wir wünschen Ihnen alles Gute."