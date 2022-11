FTX-Zusammenbruch zieht Kreise: BlockFi macht die Schotten dicht

Der Zusammenbruch der Kryptowährungs-Börse FTX erschüttert nach und nach weite Teile der Branche. So hat nun unter anderem der Kryptowährungs-Kreditgeber BlockFi erst einmal seine Tätigkeit weitgehend eingefroren, um schwerere Schäden möglichst zu vermeiden.

Bitte keine Transfers

"Wir haben ein erhebliches Engagement bei FTX und den damit verbundenen Unternehmen", erklärte BlockFi laut eines Berichtes der Nachrichtenagentur Reuters in einer Mitteilung an seine Kunden. Dies umfasst eine Beteiligung bei der Kryptowährungs-Börse selbst und auch laufende Kreditlinien für das Tochterunternehmen FTX.US, das auf dem US-Markt aktiv und formal unabhängig ist.Erst im Juli hatte FTX einen Vertrag mit BlockFi unterzeichnet, der dem Unternehmen Kreditoptionen in Höhe von bis zu 400 Millionen Dollar mit einer Kaufoption für bis zu 240 Millionen Dollar einräumte. Angesichts dessen, dass FTX jetzt zwangsweise in Insolvenz gehen musste und unklar ist, welche Werte überhaupt noch flüssig gemacht werden können, dürfte auch ein solch großer Kreditgeber ins Wanken geraten.BlockFi hat darauf nun erst einmal reagiert, indem alle Abhebungen durch andere Kreditnehmer zunächst ausgesetzt wurden. Das soll zumindest kurzfristig einen unkontrollierten Mittelabfluss verhindern - denn es ist davon auszugehen, dass viele Nutzer versuchen, die ihnen zustehenden Beträge abzurufen und erst einmal in eigenen Wallets zu sichern. Weiterhin wurden die Kunden von BlockFi aber auch gebeten, vorerst keine Einzahlungen zur Tilgung oder Bezahlung von Zinsen vorzunehmen.Was genau hinter den Kulissen von FTX passierte, ist derzeit noch unklar und die Gerüchteküche brodelt entsprechend. Allerdings lässt sich zumindest hinsichtlich der Situation um den Gründer Sam Bankman Fried konkreteres sagen: Nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass dieser sich mit erheblichen Werten abgesetzt hat, teilte die Polizei der Bahamas nun mit, dass dieser "unter Aufsicht" der Behörden stehe.