Microsoft behebt Probleme in Outlook mit Teams Meeting-Add-in

Microsoft stellt eine vorübergehende Lösung für ein bekanntes Problem bereit, das Outlook für Microsoft 365-Nutzer betrifft und sie daran hindert, Teams-Meetings zu planen. Das Problem ist seit Wochen bekannt, ein Update ist nun in der Verteilung.

Fehlerbeschreibung "Wenn Sie versuchen, ein Teams-Meeting in Outlook Desktop zu erstellen, stellen Sie fest, dass die Option in der Multifunktionsleiste fehlt. Das Teams Product Team hat bestätigt, dass das Problem mit der Version 1.5.00.28567 behoben wurde. In einigen Support-Fällen haben die Techniker festgestellt, dass die Installation von .Net 4.8 oder WebView2 das Problem der Deaktivierung des Teams-Add-ins beheben konnte", so Microsoft.

Das geht aus einer neuen Meldung im Support-Bereich von Microsoft 365 hervor. Microsoft hat die eigentliche Ursache für diese Probleme noch nicht bekannt gegeben. Betroffene melden derweil, dass das Add-in höchstwahrscheinlich automatisch deaktiviert wird, nachdem es Outlook zum Absturz gebracht hat. Dann kann keine Reparatur, Deinstallation und Neuinstallation der App helfen, das Problem wieder zu beheben.Der Fehler steckt dabei in dem Teams-Meeting-Add-in, mit dem man über die Kalenderansicht in Outlook Teams-Meetings erstellen kann. Microsoft beschreibt das Problem wie folgt:Ein Fix wird nun mit der Teams-Version 1.5.00.28567 bereitgestellt. Zudem muss .Net 4.8 und WebView2 auf dem System installiert sein, um das Add-in nicht zu deaktivieren.Für betroffene Nutzer hat Microsoft jetzt eine Anleitung bereitgestellt , mit deren Hilfe man zum einen prüfen kann, welche Version man nutzt und ob ein Update zur Verfügung steht. Daneben gibt es eine Übergangslösung, um das Teams-Meeting Add-in in Outlook wieder zu aktivieren.