Apple jetzt mehr wert als Amazon, Alphabet und Meta zusammen

An der Börse hat sich in den letzten Wochen ein ziemlich klares Bild entwickelt: Man kann nicht mehr davon sprechen, dass sich mehrere der fünf großen Tech-Konzerne um die Rolle als wertvollstes Unternehmen der Welt streiten. Apple ist aktuell weit voraus.

Gegenläufige Trends

Der iPhone-Anbieter aus dem kalifornischen Cupertino war gestern zu Börsenschluss sogar wertvoller als Amazon , Alphabet/Google und Meta/Facebook zusammengenommen. 2,307 Billionen Dollar betrug der Wert alle Apple-Aktien zusammengerechnet. Die drei genannten Tech-Konzerne kamen gemeinsam auf 2,306 Billionen Dollar, berichtet BusinessInsider . Um die sogenannten großen fünf komplett zu machen: Microsoft liegt mit 1,6 Billionen Dollar Börsenwert auf Rang 2 deutlich hinter Apple.Es ist noch nicht sehr lange her, als es so aussah, als würde Apple seine Spitzenposition demnächst an Microsoft oder Amazon abgeben müssen. In den vergangenen Wochen mussten aber weite Teile der Branche faktisch einen deutlichen Absturz über sich ergehen lassen. Lediglich Apple konnte sich gegen die negative Entwicklung des Marktes behaupten.Zuletzt hatten die jüngsten Geschäftsberichte die Trends der letzten Zeit noch einmal befeuert. So stürzte die Meta-Aktie nach der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen um rund 20 Prozent ab, aber auch mit Amazon und Alphabet ging es nach unten. Und ausgerechnet Apple, bei denen der Kurs am Berichtstag meist etwas nachgibt, kletterte um 8 Prozent nach oben.Schuld an der Entwicklung sind vor allem die Prognosen. Bei Alphabet und Meta gehen die Anleger aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Probleme und Teuerungen davon aus, dass die von ihnen eingenommenen Werbegelder demnächst weiter zurückgehen. Und auch der Umsatz Amazons klettert nach dem weitgehenden Ende der Coronamaßnahmen nicht mehr wie zuvor. Auch Apple hat zwar mit Schwierigkeiten zu kämpfen, doch traut man dem Unternehmen wohl am ehesten zu, diese auszuhalten.