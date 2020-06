Apple, Amazon, Microsoft & Co erreichen dank Corona neue Rekorde

Die großen Technologiekonzerne schlagen sich zumindest finanziell in der aktuellen Krise in Folge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alles andere als schlecht. Gestern erreichten die Aktienkurse von Konzernen wie Apple, Amazon , Facebook und Microsoft neue Höchststände.

Nach Angaben des US-Nachrichtensenders CNBC erreichte der Wert der Aktien der amerikanischen Internet- und Computerkonzerne gestern neue Höhen, die den Wert der Unternehmen auf ein bisher unerreichtes Niveau katapultierten. Die Aktienkurse von Apple, Amazon und Facebook legten zwischenzeitlich jeweils um mehr als drei Prozent zu.Für Microsoft ging es knapp ein Prozent aufwärts. Der Marktwert der vier Konzerne erreichte dabei zusammengenommen fast fünf Billionen Dollar. Apple belegte dabei mit einem alleinigen Wert von knapp 1,5 Billionen Dollar den ersten Platz. Microsoft lag zuletzt nur knapp dahinter und ist derzeit 1,44 Billionen Dollar wert. Im Fall von Amazon beträgt der Börsenwert des Unternehmens aktuell 1,3 Billionen Dollar, während Facebook rund 700 Milliarden Dollar wert ist.Unter den fünf großen Technologiekonzernen aus den USA ist Google der einzige, der aktuell keinen neuen Höchststand in Sachen Börsenwert erreichte. Im nachbörslichen Handel hielten sich die Kurse der Unternehmen bisher weiterhin auf einem ähnlich hohen Niveau. Hinter dem jüngsten Höhenflug steht ein allgemeiner Aufwärtstrend bei den Aktienkursen von vielen Technologiefirmen.Einer der Gründe dafür besteht darin, dass viele Aktionäre angesichts weiter bestehender Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Coronavirus-Pandemie davon ausgehen, dass die Firmen auch in den kommenden Monaten mit ihren Online-Diensten und Cloud-Services weiterhin gut verdienen werden. Weil viele Menschen derzeit und auch mittelfristig von zuhause aus arbeiten müssen, sieht die Finanzwelt wohl auch in Zukunft eine stabile bzw. wachsende Nachfrage.