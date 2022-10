Gedankenspiel: Apple startet in den Foldable-Markt nicht mit dem iPhone

Abseits von unbestätigten Insider-Berichten kann aktuell nur vermutet werden, was Apples Entwicklungsabteilung rund um faltbare Displays ersinnt. Jetzt stellen Analysten Voraussage für die nächsten Jahre an: nicht das iPhone wird als Erstes falten, sondern vielmehr das iPad

Erst mal nichts überstürzen

Apple hat es nicht eilig

Samsung ist mit seinen Falt-Smartphones bereits in der vierten Generation, andere Hersteller verfolgen die Idee ebenfalls seit Jahren. Doch einen richtigen, festen Platz in der Welt der Smartphones haben die Geräte wegen hohen Preisen und Kompromissen, die aufgrund der Faltbarkeit eingegangen werden müssen, noch nicht. Viele schauen gespannt darauf, was Apple hier in den nächsten Jahren plant. Das Analystenhaus CCS Insight liefert einmal im Jahr eine Vorschau zu Produkten und Trends und stellt in diesem Jahr rund um Apple und faltbare Displays Gedanken an.Wie die Marktexperten ausführen, erwarten sie von Apple entgegen anderer Berichte nicht, dass man in den nächsten zwei Jahren ein faltbares iPhone vorstellen wird. Vielmehr konzentriere sich das Unternehmen nach der Meinung von CCS wohl darauf, den Einstieg in den Markt der Foldables mit einem anderen Produkt zu vollziehen: dem iPad. "Im Moment ergibt es für Apple keinen Sinn, ein faltbares iPhone herzustellen. Wir denken, dass sie diesem Trend nicht folgen und wahrscheinlich mit einem faltbaren iPad einen ersten Zeh ins Wasser tauchen werden", sagte Ben Wood, Leiter der Forschungsabteilung bei CCS Insight, in einem Interview mit CNBC Gegen ein iPhone mit Faltdisplay spricht nach Ansicht der Analysten auch, dass Apple Gefahr läuft, der wichtigen Produktkategorie der High-End-iPhones selbst Konkurrenz zu machen. Zu guter Letzt ist das Unternehmen in der Vergangenheit sehr vorsichtig mit dem Einstieg in junge Märkte umgegangen, auch weil bei Apple bei Fehlern das Brennglas der Öffentlichkeit die Wut so stark fokussiert, wie bei kaum einem anderen Unternehmen.Wood sieht in einem faltbaren iPad das perfekte Produkt, um sich mit der Technik vertraut zu machen und der Tablet-Familie "neues Leben einzuhauchen".