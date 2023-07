Unter den großen Herstellern von OLED-Displays ist Krieg. Samsung wirft dem Konkurrenten BOE vor, illegal patentierte Technologien zu verwenden. BOE wehrt sich gegen Samsung mit eigenen Vorwürfen. Hinter all dem steckt wohl der Kampf um die Gunst von Apple

Patentstreit zwischen Samsung und BOE

Samsung und BOE im Kampf um Apples Gunst

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes berichtet , hat Samsungs Displaysparte bereits im Juni in den USA eine Klage gegen BOE eingereicht, in der man dem chinesischen Hersteller die Verletzung einer Reihe von Patenten auf Technologien für OLED-Displays vorwirft. Außerdem geht Samsung davon aus, dass BOE mit Displays, die das Unternehmen für das iPhone 12 und 13 an Apple geliefert hat, ebenfalls eine Reihe von Patenten der Koreaner verletzt.Samsung behauptet unter anderem, dass BOE gegen grundlegende Patente auf die Anordnung der Pixel bei OLED-Panels in einem diamantförmigen Muster verstößt. Auf Nahaufnahmen, die die Pixelstruktur der beiden Hersteller vergleichen, ist tatsächlich erkennbar, dass beide eine rautenförmige Anordnung der Lichtpunkte bei ihren OLED-Panels verwenden.Der Streit schwelt schon länger, denn Samsungs Displaysparte hatte bereits im Dezember 2022 bei der International Handelskommission (ITC) der USA Beschwerde wegen der angeblichen Patentverletzungen durch BOE eingereicht. Mittlerweile ergreift BOE Gegenmaßnahmen und hat vor einem chinesischen Gericht ebenfalls Klage gegen die dortige Niederlassung von Samsung Display eingereicht.In seiner chinesischen Patentklage gegen Samsung behauptet BOE nun laut entsprechenden Medienberichten, dass die Koreaner gegen Patente verstoßen. Unterdessen versucht man auch, die Patente von Samsung bezüglich der Pixelstruktur der OLED-Display von chinesischen Gerichten für ungültig erklären zu lassen.Hinter der Auseinandersetzung der beiden Display-Giganten steckt im Grunde ein Streit um die Dominanz bei der Belieferung von Apple. Weil der US-Computerkonzern bei vielen seiner Geräte nicht mehr nur auf Samsung und LG als Displaylieferanten setzt, sondern eben auch auf BOE. Samsung versucht mit den Klagen gegen den chinesischen Konkurrenten also im Grunde nichts anderes, als seine Marktanteile zu verteidigen.